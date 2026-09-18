El Grande Americano visita hospital infantil y regala réplicas de su cinturón de AAA a niños

Tras conquistar el Megacampeonato AAA en Triplemanía 34, el luchador convivió con niños internados en el Hospital Infantil Federico Gómez

Luego de conquistar el Megacampeonato AAA en Triplemanía 34, El Grande Americano dejó a un lado su celebración y visitó a niños internados en un hospital de la Ciudad de México, con quienes compartió momentos de convivencia y les entregó réplicas del cinturón que recientemente ganó.

El luchador acudió al Hospital Infantil Federico Gómez como parte de una iniciativa coordinada con la fundación Dr. Sonrisas. En la visita también estuvieron presentes los luchadores Bravo y Rayo.

Grande Americano agradecido con todo México tras ganar en el Noche de los Grandes | AAA

El Grande Americano regaló su campeonato a los niños

El Grande Americano tuvo un encuentro especial con una de las niñas internadas, a quien le entregó una réplica del Megacampeonato de AAA que conquistó después de derrotar a Dominik Mysterio en el evento estelar en Triplemanía 34 en la Arena Ciudad de México.

“Te traigo un regalo, un campeonato, porque tú eres nuestra campeona. Mira, somos campeones tú y yo, pero tú eres mejor”, le dijo el luchador a la pequeña durante el encuentro.

El monarca máximo de AAA también convivió con otros niños del hospital, buscando compartir un momento de distracción y alegría durante su visita.

El Grande Americano nuevo megacampeón de AAA | Captura de pantalla

En otro de los encuentros, El Grande Americano entregó una réplica de su cinturón a uno de los pequeños y destacó la fortaleza que ha demostrado durante su estancia en el hospital.

“Tú eres mi héroe, eres más fuerte que yo”, le expresó el luchador.

Los videos del luchador haciendo un gran gesto con los pequeños le dieron la vuelta por todo internet, conmoviendo a más de uno con tan hermoso gesto, haciendo una referencia clara con John Cena, dejando en claro que los superhéroes pueden existir en la vida real.