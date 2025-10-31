El mediocampista del LA Galaxy se ubica en la octava posición del listado con ingresos anuales cercanos a los 5.8 millones de dólares, sin embargo, su presencia generó sorpresa debido a que no jugó ni un solo minuto en el año por lesión.

Esta semana se reveló la lista de los diez futbolistas mejor pagados de la MLS en 2025, y aunque el líder, Lionel Messi , no fue ninguna novedad, sí hubo un nombre que llamó la atención: Riqui Puig.

Campaña para el olvido

La temporada para los angelinos no fue la esperada. Tras conquistar la MLS Cup en 2024, el equipo terminó penúltimo en la Conferencia Oeste, un rendimiento muy por debajo de las expectativas. A esto hay que sumarle la baja de Puig, una de sus máximas figuras y clave en la obtención del título.

El catalán sufrió una rotura de ligamento cruzado a finales de 2024 y desde entonces no ha podido tener actividad con el equipo; su recuperación con trabajos de cancha empezaron hace poco más de tres meses.

Aun así, el exjugador del Barcelona cuenta con contrato vigente que le vincula al LA Galaxy hasta 2027, con un monto estimado restante de más de 15 millones de dólares. La lesión, grave sin duda, no ha impedido que el club respete el vínculo estipulado y el salario pactado.