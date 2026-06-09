¡El Lobo Mexicano regresa a casa! Wolverhampton hace oficial el regreso de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez está de vuelta donde escribió las páginas más brillantes de su carrera en Europa. Wolverhampton anunció oficialmente el regreso del delantero mexicano, quien firmó un contrato por dos temporadas para iniciar una segunda etapa con el club inglés.

Tras finalizar su vínculo con Fulham, el canterano del América decidió regresar al equipo que lo convirtió en una de las figuras más queridas de la afición y en uno de los delanteros más respetados de Inglaterra 3 años después. Sin embargo, el reto será diferente al de su primera aventura, pues ahora los Wolves competirán en la Championship con el objetivo de regresar cuanto antes a la Premier League.

Raúl Jiménez saludando a la afición de los Wolves | AP

Para Jiménez, el regreso representa una oportunidad de reencontrarse con la afición que lo adoptó como ídolo y ayudar a devolver al club al máximo circuito del futbol inglés.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Los números que convirtieron a Raúl Jiménez en leyenda de los Wolves

Durante su primera etapa con Wolverhampton, Raúl Jiménez disputó 166 partidos oficiales, en los que marcó 57 goles y repartió 28 asistencias.

Raúl Jiménez celebra su gol con Stamford Bridge | TWITTER @WOLVES

El mexicano fue pieza fundamental en una de las mejores épocas recientes del club, ayudando al equipo a consolidarse en la Premier League y a competir en torneos europeos. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la Premier League, dejando una huella imborrable entre los aficionados.

Entre sus logros más destacados se encuentran las clasificaciones consecutivas a competiciones europeas y las memorables actuaciones que lo colocaron en el radar de varios clubes importantes del futbol inglés. Motivo por el cual los aficionados de los Wolves siempre le cantaban a su regreso al Molineux Stadium.

Ahora, varios años después de su salida, Jiménez regresa a Molineux con una nueva misión: liderar a los Wolves de vuelta a la Premier League y escribir un nuevo capítulo en una historia que parecía inconclusa.