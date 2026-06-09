¡El nuevo '10'! Gilberto Mora firma extensión de contrato con Xolos; ¿apuesta con miras al Mundial 2026?

¿Apuesta para venderlo más caro? Un jugador que se llevó los reflectores en los más recientes torneos de la Liga MX fue Gilberto Mora. A pesar de su corta edad, el canterano de Xolos de Tijuana se convirtió inmediatamente en figura, al grado de que se ganó un lugar en la Selección de México para la Copa del Mundo 2026, donde puede ganar reflectores internacionales.

En ese contexto, el club fronterizo llegó a un acuerdo para renovar el contrato del futbolista. Según la información del propio equipo, se trata del "acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia de Xolos". Además, con ello, Tijuana asegura que tendrá un ingreso importante en caso de que un club internacional se convenza de contratar a 'Morita' luego del Mundial 2026.

¿Cómo fue la renovación de Gilberto Mora?

Por medio de un comunicado de prensa, Xolos confirmó la extensión de contrato por tres años más, es decir, hasta 2029. Además, confirmó que a partir del Apertura 2026, el joven atacante de 17 años utilizará el dorsal número 10 y no el 19 con el que se dio a conocer en los últimos torneos. “Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona", declaró Mora.

“Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo", añadió. Por su parte, el presidente del club, Jorgealberto Hank, destacó lo importante que ha sido Gilberto para el equipo. “Es un jugador de talento excepcional, pero también un joven cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para nuestro club".

"Este es un acuerdo histórico para nuestro club, pero también es un reflejo de la relación que hemos construido con Gilberto y su equipo. Todos los involucrados compartimos el mismo objetivo: garantizar que cada decisión tomada hoy apoye la siguiente etapa de la carrera de Gilberto. Ha existido una alineación total a la hora de tomar decisiones que beneficien tanto al jugador como al club mientras continúa su camino", finalizó.

¿Renovación con miras a una futura venta?

En su comunicado, Tijuana dio a entender que no descartan la salida de 'Morita' si se diera una oferta importante para el futbolista y para el club. "El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante", se lee en el comunicado.

Con apenas 17 años, Mora ya ha reescrito varios récords del fútbol mexicano. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con México en una competición oficial y, tras la victoria de México en la Copa Oro de la CONCACAF, en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto (16 años y 265 días).