El Reporte Ponce: Atlas le gana a Cruz Azul y Tigres con su nuevo estadio

Tanto lo avisaron que ya los rebasaron por la derecha: mientras Cruz Azul anticipó la construcción de su estadio, tiene presupuesto y diseño, pero le falta ubicación, y Tigres busca el suyo desde hace un par de años en voz de su actual Gobernador, aunque tampoco lo cristaliza, en cuanto Grupo Prodi tomó al Atlas alistó ya el proyecto de su nueva casa.

La directiva del Atlas presentará este 7 de octubre oficialmente el proyecto del inmueble rojinegro, que estará en terrenos de la Universidad de Guadalajara. Te adelanto detalles.

CUÁNDO SE INAUGURA, PARA CUÁNTOS Y CÓMO SE LLAMARÁ

Ya con la ubicación seleccionada, sobre Calle 2, en zona propiedad de la UdeG, comenzará la construcción que está proyectada para que pueda ser terminada e inaugurado en 2030, y es que hay que recordar que Grupo Prodi son expertos en edificar.

El plan es que el inmueble rojinegro tenga capacidad para 32 mil aficionados, un poco más que los que le caben a La Bombonera del Toluca y poco menos que los que pueden entrar al Estadio de la Ciudad de los Deportes.

El nombre aún está en definición, pues Atlas empezó ya la búsqueda de un patrocinador para que se quede con el naming, me dicen que ya hay opciones, pero hay tiempo para valorarlas y cerrar.

RAFA TIRA VERDADES QUE DUELEN Y ERAN NECESARIAS

Qué grata revelación ha sido Rafa Márquez al verter conceptos como seleccionador mexicano, del “no tenemos materia prima para jugar como el Barcelona” al “no hicimos nada diferente a otros Mundiales”, o “Mora no ha ganado nada”. Son verdades necesarias en un futbol acostumbrado a que le endulcen el oído a aficionados y especialistas.

Tras el empate ante Perú, del que se hace mucho ruido por el empate, un resultado que poco debería importar, sino el análisis individual de los jóvenes y estrenos que mandó Márquez en Nueva Jersey, Rafa volvió a ser directo: “No estoy contento”, y se agradece su cruda honestidad.

Aunque nos divertimos con las conferencias del Vasco Aguirre, con sus frases chuscas y chistoretes, nos hacía falta la claridad de Márquez. Por ahora, yo me subo en el barco del entrenador nacional rumbo a un papel trascendente al 2030. Venga, Rafa.

ENTONCES, ¿EL REPRE ES EL PAPÁ DEL JEFE?

Vaya ruido que desató el conflicto de intereses que se destapó desde RÉCORD, porque Enrique Nieto Junco, nuevo jefe de FMF y Selecciones, es hijo del representante de casi toda la carrera de Rafa Márquez, Enrique Nieto Applebaum, lo que desata otro conflicto de intereses al interior del órganoi rector de nuestro futbol.

Pues recibí muchos comentarios sobre el tema, especialmente que Enrique Nieto hijo es un directivo de prestigio intachable, trabajador, y también hubo quien me aseguró que Nieto padre ya no es el representante de Rafa, “aunque sí le lleva algunos asuntos legales”, lo que evidencia que sí sigue ligado.