El Reporte Ponce: México se cotiza mejor que Portugal en el Mundial 2026

México ya se cotiza más que Portugal de CR7 o Argentina de Messi en este Mundial. Resulta que el valor promedio de un boleto en reventa para ver a nuestro país en la Copa está en mil 859 dólares, la selección de mayor costo entre las 48.

Según Ticketdata, una plataforma que analiza el mercado de reventa de entradas, el equipo cuyos boletos tienen el menor costo en promedio es Nueva Zelanda ($294), con todo y el furor en redes por Tim Payne, seguida de Irán ($307) con todos sus problemas de visado.

México está por encima de Portugal ($1,392), Brasil ($1,315), Colombia ($1,300) y Argentina ($970). El furor por ver al Tri está por las nubes y en la reventa se cotiza como los grandes.

ABRIRÁN NUEVO CENTRO DE ACREDITACIONES

La insoportable espera de más de tres horas en fila bajo el sol, sin baños ni sombra para protegerse, reapareció ayer en el estacionamiento del Azteca para poder sacar una acreditación, para reporteros (incluso hubo quejas de prensa internacional), vendedores, bar tenders, gente de mantenimiento, etc. Imposible de nuevo. Por eso FIFA abrirá un nuevo centro, en el Tec de Monterrey, donde acreditaron a los voluntarios y ya acabaron. Veamos si al fin se arregla.

MLS CASI SE LLEVA EL ÉXITO DE TOLUCA

Toluca coronó con el título de Concacaf una temporada sobresaliente en lo deportivo en sus distintas categorías, además de consolidarse como el segundo club con más convocatorias a Selecciones Mexicanas en la última Fecha FIFA. Pero la MLS estuvo cerca de quitarle a una pieza clave, sin la que habría sido imposible lograrlo.

Esta temporada se encendió con el Bicampeonato de Liga MX en diciembre y en el verano cayó la Concacaf con el pase al Mundial de Clubes; además, el club escarlata calificó a Liguilla en todas sus categorías, ¡por segundo semestre consecutivo! Un trabajo institucional fenomenal, con acento en la presidencia deportiva, a cargo de un directivo que estuvo tentado por la MLS para dejar a los Diablos Rojos: Santiago San Román.

Al ex directivo de Alebrijes y Necaxa le llegó una oferta tentadora del DC United, sin embargo, decidió mantenerse con el proyecto escarlata y los resultados saltan a la vista. Tremenda decisión.

LAYÚN BUSCARÁ TALENTO PARA EUROPA

El éxito de Miguel Layún no sólo está en sus comerciales junto a Neymar o su canal de streaming, que ya se volvió el más visto en nuestro país, sino que quiere trasladarlo al desarrollo de talento.