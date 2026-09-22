Luis Miguel sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su nuevo Tour 2027 / Luis Miguel Oficial

El cantante sorprendió este 21 de septiembre con el anuncio de una nueva gira, aunque por ahora no se han revelado las ciudades, países ni recintos que formarán parte de su regreso

Luis Miguel está de regreso en los escenarios. Este 21 de septiembre de 2026, el cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que realizará una nueva gira durante 2027.

La publicación, compartida poco antes de las 16:00 horas, muestra el rostro del intérprete acompañado de un breve mensaje: “Luis Miguel Tour 2027”.

El cantante Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios con una nueva gira para 2027 / Luis Miguel Oficial

El anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su emoción ante la posibilidad de volver a ver al llamado “Sol de México” sobre los escenarios. Entre los comentarios que recibió la publicación destacan: "Gracias", "La mejor noticia del año Micky. Te la volaste" y "Vuelve el Rey te esperamos pronto".

¿Qué se sabe hasta ahora del Luis Miguel Tour 2027?

Aunque el anuncio ya fue realizado de manera oficial a través de las redes sociales del cantante, todavía no se han dado a conocer las fechas, ciudades, países o recintos que serán incluidos en la nueva gira.

Por ello, se recomienda mantenerse al pendiente de las redes sociales de Luis Miguel y de sus sitios oficiales para conocer los detalles conforme sean anunciados.

Luis Miguel anunció el Tour 2027 a través de sus redes sociales este 21 de septiembre / Especial

Este regreso genera especial expectativa debido al tiempo que el cantante lleva alejado de los escenarios. Luis Miguel tiene alrededor de un año y nueve meses sin realizar una nueva gira desde la conclusión de su último tour.

¿Cuándo fue el último concierto de Luis Miguel?

La última gira del cantante fue Luis Miguel Tour 2023-2024, que llegó a su fin en diciembre de 2024 después de completar 192 conciertos y reunir aproximadamente a 3.1 millones de espectadores.

Ahora, el anuncio de una nueva etapa de presentaciones vuelve a colocar al intérprete de “La Bikina” en el centro de la conversación y aumenta la expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer cuándo y dónde podrán reencontrarse con él.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

La noticia también llega después de varios meses en los que circularon versiones relacionadas con la salud del cantante. Entre ellas, se habló de una presunta hospitalización en Estados Unidos y de una posible intervención quirúrgica.

El anuncio del Luis Miguel Tour 2027 provocó emoción entre los seguidores del cantante / Especial

En junio de 2026, surgieron especulaciones sobre una supuesta operación de Luis Miguel en un hospital de Nueva York. Sin embargo, hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han emitido un comunicado oficial que confirme esos reportes.