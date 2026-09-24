El grupo repasará tres décadas de carrera, sus grandes éxitos y parte de su más reciente disco, Los Lobos / FB: @losestelares2

La agrupación argentina regresará a México el próximo 10 de octubre para presentarse por tercera vez en el Lunario del Auditorio Nacional

Estelares está de regreso en México y lo hace en uno de los momentos más importantes de su historia. La banda argentina cumple 30 años de trayectoria y prepara una nueva presentación en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 10 de octubre, escenario al que regresarán por tercera ocasión con la intención de repetir el lleno y reencontrarse con un público mexicano que, según reconocen, ha sido especialmente fiel con ellos.

En entrevista exclusiva con CONTRA, la agrupación adelantó que el concierto combinará sus canciones más conocidas con material reciente de Los Lobos, su más reciente producción discográfica. También habrá espacio para temas menos evidentes de su repertorio, esos llamados “lado B” que permiten mostrar otra faceta de una banda que ha construido una carrera extensa sin depender de un solo estilo.

Los Estelares regresan a México para presentar su disco 'Los Lobos' / FB: @losestelares2

Estelares vuelve al Lunario con nuevo disco y clásicos

Sobre lo que preparan para esta nueva visita a la Ciudad de México, la banda explicó que el show tendrá una mezcla entre el presente y la historia del grupo.

“Como llevamos casi todo en estos últimos dos años, material nuevo, en este caso vamos con nuestro último disco que tiene un año recién salido, es Los Lobos. La vez anterior creo que habíamos tocado un par de canciones de Los Lobos, esta vez vamos a nutrir un poquito más la noche del escenario con algunas más canciones de este álbum. Y las canciones, puede decirse, nuestras canciones más conocidas, nuestros éxitos”.

El Lunario se ha convertido en un espacio particularmente especial para ellos. Las dos presentaciones anteriores dejaron una experiencia positiva y reforzaron la relación con sus seguidores mexicanos.

“Las últimas dos veces en el Lunario fue como muy placentero para nosotros, un escenario tan hermoso y tan emblemático, y para nosotros saber que se ha llenado de gente y haberlo disfrutado y ver la avidez que hay del público mexicano. Así que en ese plan vamos ahora el 10 de octubre a repetir esas dos noches anteriores que estuvieron buenísimas”.

La banda argentina también anda celebrando sus 30 años de carrera / FB: @losestelares2

¿Cómo arman un show después de 30 años de canciones?

Con una discografía amplia y varios temas ya convertidos en clásicos, uno de los retos es decidir qué entra y qué queda fuera de un concierto.

“Tenemos un repertorio, como vos decís, muy amplio. Son muchos álbumes y varias canciones que fueron éxitos y son conocidas y la gente espera que las toquemos. Por lo tanto es difícil no congraciar a todos, pero tratamos de tocar un gran porcentaje de esas canciones conocidas, un gran porcentaje también de las canciones del último álbum, de Los Lobos, en este caso que las estamos tocando y nos sentimos muy a gusto porque son actuales y tenemos como la foto actual del audio de la banda en vivo con esas canciones nuevas”

Esa mezcla entre éxitos, novedades y canciones menos obvias forma parte de la personalidad de Estelares. La banda quiere que el público escuche los temas que conoce, pero también que descubra el sonido que actualmente los representa.

“Y después tocaremos algunas canciones más lado B, podríamos llamarla, o con un color más oscuro o más desconocido para muchos de los asistentes, pero que a nosotros también nos gusta incorporar. Entonces de eso consta nuestro show”.

Estelares reconoce que sus canciones tienen más fama que sus integrantes / FB: @losestelares2

De tocar para 10 personas a cumplir tres décadas

La historia de Estelares no comenzó con escenarios llenos. La agrupación recordó que durante sus primeros años hubo noches especialmente complicadas y conciertos en los que apenas unas cuantas personas asistían.

“Cuando comenzamos es inolvidable que íbamos a lugares donde si había 10 personas teníamos que celebrar. Los primeros shows, los primeros años te diría, fueron muy dificultosos, más allá de tener discos que por ahí empezaban a gustar, por ahí empezaban a gustar a la prensa especializada, pero en cuanto al público éramos una banda a veces algo ignota, y bueno, pero supongo que lo que mejor hicimos en aquel momento fue sostenernos, mantenernos, incluso aún con más de 30 años de carrera”.

Ese proceso de resistencia terminó siendo clave para que la agrupación pudiera atravesar distintas épocas y cambios en la industria musical sin perder su identidad.

Su presentación también será un repaso por 10 disco de estudio / FB: @losestelares2

Estelares nunca terminó de encajar en una sola etiqueta

Desde sus primeros discos, Estelares fue una banda difícil de colocar en una sola categoría. Para algunos era rock, para otros pop, pero ellos mismos reconocen que siempre se sintieron más cómodos construyendo una mezcla propia.

“Nos costó encajar por ahí en ciertos estilos y eso, pero no sé cómo lo recibían los demás, porque en realidad el estilo nuestro era una cosa propia, era la comunión de varias cosas que nos gustan y que nos sentimos cómodos, que nos vale naturalmente hacer. El definitivo resultado de todo eso eran las canciones estelares, y bueno, eso teníamos que mostrar, y mucha gente lo tomaba enseguida, a otros les costó un poco más, pero me parece que eso es, y sigue siendo, en definitiva, patrimonio artístico importante, porque nosotros nunca lo dejamos de lado”.

Esa falta de una etiqueta definitiva terminó convirtiéndose en una fortaleza. La banda nunca tuvo que perseguir una moda concreta y pudo construir un sonido reconocible con el paso de los años.

La banda continúa cosechando éxitos para el gusto de sus seguidores mexicanos / FB: @losestelares2

Sistema Nervioso Central, el disco que cambió todo

Si existe un álbum que marcó un antes y un después para Estelares, ese fue Sistema Nervioso Central, que en 2026 cumple 20 años. La propia banda reconoce que aquel cuarto disco fue el responsable de ampliar de manera definitiva su público y llevarlos a una dimensión distinta dentro de la escena argentina e internacional.

“Sí, no hay dudas, no tenemos dudas, que ese cuarto disco fue lo que de alguna manera nos hizo entrar en mayor cantidad de orejas y corazones, era nuestro cuarto disco, y tiene canciones que se hicieron muy populares, incluso cuando uno va y mira en el mundo Spotify, que es como una traducción de lo que el mainstream o la gente escucha mayoritariamente, tres de las canciones de ese disco eran ‘Aire’, ‘Ella Dijo’ y ‘Un Día Perfecto’, son las más escuchadas”.

“Entonces fue un disco cuyas canciones se hicieron tan famosas en un momento, tan famosas, que mucha gente conocía las canciones y no sabían de qué banda es, aún hoy, bueno ahora han cambiado bastante, pero aún hoy a veces ocurre eso. El otro día estaba en el aeropuerto y un chico muy joven le compro unos auriculares y me dice: ‘¿qué sos músico?’ Y yo digo sí: ‘sí, pero ¿de dónde?’: Y le digo soy el cantante y compositor de Estelares, y me dice: ‘no, no conozco la banda’, me dice él, tenía 20 años, y le digo, ah, que sí, y le canté Un Día Perfecto y Ella Dijo, y dice:, ‘ah, pero cómo esas canciones son de ustedes’. Un ejemplo claro, las canciones eran más famosas que la banda, eso últimamente ha cambiado, pero por mucho tiempo ese disco fue tan importante que consiguió, entre esa virtud y esa pequeña desgracia, que es que las canciones sean muy populares, pero que se olviden incluso del nombre de la banda”.

La anécdota resume perfectamente una paradoja que pocas agrupaciones pueden contar: tener canciones masivamente conocidas sin que necesariamente todo el público identifique de inmediato a quienes las crearon.

Estelares prepara otra noche especial en México

Treinta años después de aquellos conciertos en los que celebrar 10 personas entre el público parecía suficiente, Estelares volverá a presentarse ante sus seguidores mexicanos el próximo 10 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda llegará con canciones de Los Lobos, temas menos conocidos y, por supuesto, esos éxitos que durante años llegaron incluso a ser más famosos que el propio nombre de Estelares.