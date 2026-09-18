Erika Zaba explota contra Mariana Ochoa por hablar de OV7 en "La Casa de los Famosos México"

Erika Zaba reaccionó a las declaraciones de Mariana Ochoa sobre OV7 y aseguró que ya habló con ella para expresar su inconformidad. / Especial

La cantante aseguró que ya habló con su excompañera y acordaron reunirse cuando termine el reality

Las declaraciones de Mariana Ochoa sobre OV7 dentro de La Casa de los Famosos México 2026 volvieron a generar una reacción entre sus excompañeros. Esta vez fue Erika Zaba quien expresó públicamente su molestia y cuestionó que la cantante continúe hablando de asuntos internos de la agrupación.

Zaba reveló que incluso contactó a Mariana por WhatsApp y que ambas acordaron conversar personalmente cuando termine su participación en el reality.

@erikazaba

¿Qué dijo Erika Zaba sobre Mariana Ochoa?

Durante un encuentro con medios, Erika Zaba explicó que no está de acuerdo con algunos de los comentarios que Mariana Ochoa ha realizado dentro del programa, particularmente aquellos relacionados con los integrantes de OV7.

“Yo nunca he hablado mal de mis compañeros. A partir de que se acabó la gira y nos separamos, no hay una sola declaración mía”, afirmó la cantante.

Zaba también señaló que escuchó declaraciones de Ochoa que involucraban directamente su nombre y aseguró que no entiende por qué estos temas continúan siendo expuestos públicamente.

“No sé por qué Mariana sigue haciendo declaraciones malas, vi unas que hizo mías que no me parecían, pero para qué hablar del otro”, expresó.

La integrante de OV7 sostuvo que, desde su perspectiva, los comentarios de su excompañera afectan una relación que se construyó durante muchos años.

“Yo lo que no estoy de acuerdo es que Mariana hable mal de mí o alguno de nosotros cuando no le hicimos absolutamente nada”, declaró.

Erika Zaba asegura que no quiere responder con más información personal

A pesar de su molestia, Zaba afirmó que no pretende utilizar información privada de Mariana para responderle públicamente.

La cantante explicó que para ella existe una diferencia entre hablar de los desacuerdos y exponer aspectos personales de quienes fueron sus compañeros durante décadas.

“De mi parte, no voy a hablar mal de ella, nos une más toda la amistad de años que los malentendidos de los últimos meses”, aseguró.

Zaba también habló sobre la manera en que, según su percepción, se han contado algunos episodios relacionados con OV7.

“Duele, lastima, es una verdad que habla desde su trinchera, la tiene manipulada a su favor”, sostuvo.

@oficialov7

¿Erika Zaba y Mariana Ochoa se reunirán cuando termine el reality?

Aunque el intercambio de declaraciones volvió a generar tensión alrededor de OV7, Erika Zaba aseguró que ya tuvo contacto directo con Mariana Ochoa.

La cantante explicó que ambas hablaron mediante WhatsApp y acordaron reunirse personalmente cuando Ochoa termine su participación en La Casa de los Famosos México.

“Hablé con ella por WhatsApp, quedamos de tomarnos un café y le dije que no estoy de acuerdo con que hable mal de mí”, contó Zaba.

De esta manera, la integrante de OV7 dejó claro que prefiere abordar sus diferencias directamente con Mariana en lugar de continuar con el intercambio de declaraciones frente a las cámaras.

Erika Zaba apela a la lealtad entre los integrantes

Frente a la exposición pública de los conflictos de la agrupación, Zaba señaló que para ella existe un vínculo que va más allá de los acuerdos profesionales que pudieron haber tenido como grupo. “Para mí, más que un contrato es más importante una lealtad de hermandad”, afirmó.

La cantante agregó que no utilizaría información personal que conoce de sus excompañeros para generar una reacción del público. “Yo lo hablaría en su cara, no lo quemaría en su vida personal”, señaló.