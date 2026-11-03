Una fotografía de visualización única puede ser utilizada por delincuentes para iniciar un intento de extorsión. / iStock

La Policía Cibernética de la SSC alertó sobre una nueva modalidad de fraude que busca generar miedo para exigir dinero o información personal

Una fotografía que aparentemente no tiene nada de extraño puede convertirse en el inicio de una extorsión. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de estafa que utiliza imágenes de visualización única enviadas por aplicaciones de mensajería para intimidar a las víctimas y exigirles dinero.

La autoridad capitalina explicó que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para provocar miedo, culpa y sensación de urgencia, con el objetivo de conseguir pagos o datos personales.

La Policía Cibernética de la SSC CDMX alertó sobre estafas que utilizan imágenes enviadas por aplicaciones de mensajería. / iStock

¿Cómo funciona la estafa de las fotos de visualización única?

El fraude comienza cuando la víctima recibe una fotografía de visualización única desde un número desconocido o con el que no tiene una conversación previa.

De acuerdo con la Policía Cibernética, después de que la persona abre la imagen, los delincuentes pueden afirmar que la fotografía fue enviada por error o acusarla de haber tenido acceso a contenido privado.

A partir de ahí comienza la presión: los responsables amenazan con presentar supuestas denuncias, iniciar acciones legales o difundir información, mientras exigen un pago para evitar esas consecuencias.

La SSC señaló que, en algunos casos, los responsables pueden utilizar otros números telefónicos o hacerse pasar por autoridades, abogados o familiares para aumentar la credibilidad de sus amenazas y ejercer mayor presión psicológica.

Los ciberdelincuentes pueden recurrir a amenazas y presión psicológica para exigir dinero a sus víctimas. / iStock

Abrir la fotografía, ¿es un delito?

No. La Policía Cibernética de la SSC recordó que enviar o abrir una fotografía de visualización única en una aplicación de mensajería no constituye por sí mismo un delito ni genera responsabilidad legal.

Por ello, si después de abrir una imagen desconocida comienzan las amenazas o acusaciones, la recomendación es no dejarse llevar por el miedo ni realizar pagos.

La alerta de la autoridad capitalina coincide con una advertencia emitida recientemente por la Policía Nacional de España sobre una modalidad similar detectada en WhatsApp.

¿Qué hacer si recibes una foto sospechosa?