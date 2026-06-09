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Estas son las sedes donde podrás ver gratis los partidos del Mundial 2026

La Ciudad de México habilitará espacios públicos gratuitos para que los aficionados disfruten los partidos del Mundial 2026./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:00 - 09 junio 2026
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Se transmitirán los 104 encuentros del torneo y habrá sedes especiales para los partidos de la Selección Mexicana

La fiebre mundialista ya comienza a sentirse en la capital del país. A un año de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer una serie de espacios públicos donde los aficionados podrán reunirse para seguir los encuentros del torneo sin costo.

La iniciativa, denominada "La Pelota Vuelve a Casa", busca acercar la experiencia mundialista a habitantes y visitantes mediante transmisiones gratuitas en distintos puntos de la ciudad. El programa forma parte de las actividades que acompañarán a la capital mexicana durante su participación como una de las sedes oficiales del torneo de la FIFA.

Los espacios seleccionados contarán con la infraestructura necesaria para que miles de personas disfruten de los encuentros en un ambiente familiar. La intención es que quienes no puedan asistir a los estadios tengan la oportunidad de vivir la emoción de cada jornada junto a otros aficionados.

Parques, deportivos y plazas de la capital transmitirán encuentros de la Copa del Mundo como parte del programa "La Pelota Vuelve a Casa"./ Pixabay

¿Cuáles serán las sedes para seguir el Mundial 2026 sin pagar un solo peso?

Las autoridades capitalinas confirmaron que habrá seis puntos principales donde se proyectarán los 104 partidos del campeonato, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. Las sedes elegidas son Parque La Bombilla, Parque Tezozómoc, Campos Revolución, Utopía Meyehualco, Unidad Independencia y Deportivo Xochimilco.

Estos espacios recibirán las transmisiones de toda la competencia, incluyendo la fase de grupos, las rondas eliminatorias y la gran final, permitiendo a los asistentes seguir el desarrollo completo del certamen.

Además, la Ciudad de México habilitará una segunda red de sedes enfocadas en los compromisos de la Selección Mexicana y en algunos de los partidos más atractivos del torneo. Las transmisiones especiales están previstas para los días 11, 18, 24 y 30 de junio, además del 5 de julio.

Más alcaldías se suman a la fiesta mundialista

Para estas jornadas especiales fueron contemplados espacios distribuidos en varias demarcaciones de la capital. La lista incluye Las Américas, Parque de la Consolación, Deportivo San Mateo Tlaltenango, Plaza Garibaldi, Deportivo Hermanos Galeana, Deportivo Leandro Valle, Central de Abasto, PILARES Tlacopan, Deportivo San Francisco Tecoxpa, Deportivo Tláhuac y Utopía Eduardo Molina.

Con este despliegue, la administración capitalina pretende que la celebración del Mundial 2026 llegue a diferentes zonas de la ciudad y no se concentre únicamente en las áreas cercanas a los estadios. La estrategia contempla operativos de seguridad, monitoreo permanente y servicios de atención ciudadana para garantizar el orden durante cada transmisión.

Miles de aficionados podrán seguir el Mundial 2026 en pantallas instaladas en distintos puntos de la CDMX./ Pixabay

La Ciudad de México se prepara así para convertirse en uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo, llevando la pasión por el futbol a parques, plazas y deportivos donde miles de personas podrán reunirse para disfrutar gratuitamente de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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