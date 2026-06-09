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Futbol

"Estuve trabajando para esto": Brian Gutiérrez sobre el ascenso que lo llevó al Mundial 26

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:07 - 09 junio 2026
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El joven atacante de las Chivas pasó de promesa a una realidad en el Tri de cara al certamen de este verano

Solo unos cuantos meses necesitó Brian Gutiérrez para pasar de debutante a una pieza importante en la Selección Mexiana. El mediocampista de Chivas ha tenido un ascenso meteórico en este primer semestre del año y ahora se perfila para ser uno de los elementos más destacados del Tri durante la Copa del Mundo 2026.

Como uno de los mexicoamericanos que se han consolidado en el Rebaño, Brian trasladó su talento de Verde Valle al conjunto dirigido por Javier Aguirre y es una de las revelaciones de este año. En ese contexto, el jugador aseguró que se siente ilusionado y agradecido con la oportunidad de debutar en un Mundial, y aseguró que no es una cuestión de casualidad.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Qué dijo Brian Gutiérrez previo al Mundial?

De ocho partidos que ha disputado el Tri en lo que va del 2026, Brian ha sumado minutos en siete. Solo ante la Selección de Australia el fin de semana pasado se quedó en la banca, por lo que tiene grandes probabilidades de salir como titular el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el partido inaugural del torneo de verano.

Incluso si no sale de inicio, todo apunta a que Gutiérrez tendrá minutos contra los Bafana Bafana, algo a lo que por ahora no quiere darle importancia. "Estamos muy concentrados, el grupo tiene esa felicidad de empezar. Estamos muy ilusionados", comentó Gutiérrez en atención a los medios de comunicación luego de la práctica de este martes.

En cuanto a lo individual, puntualizó que no pierde piso y que quiere tomar con calma su proceso en la Selección. No obstante, aseguró que es algo con lo que soñaba y que siempre, a lo largo de su breve carrera, se ha enfocado en alcanzar esta oportunidad. “Voy paso a paso. Como en la vida, todo pasa rápido o lento, para mí fue rápido. Yo estuve trabajando para esto y estoy agradecido por la oportunidad”.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Así le ha ido a Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana

El viaje de Gutiérrez hacia la élite comenzó en enero, poco después de su fichaje por Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX. Ese mismo mes, recibió su primer llamado a la selección mayor para disputar amistosos contra Panamá y Bolivia, aprovechando la oportunidad para dejar una grata impresión desde el inicio.

Su consolidación continuó en febrero, cuando anotó su primer gol como internacional en un partido amistoso frente a Islandia y con ello se afianzó como una opción recurrente para el cuerpo técnico. En la fecha FIFA de marzo, Gutiérrez demostró su valía en duelos de alta exigencia contra potencias como Portugal y Bélgica.

Su inclusión en la lista final para el Mundial fue el resultado de meses de trabajo y crecimiento sostenido. Ya en la concentración definitiva, volvió a brillar en los partidos de preparación, marcando un gol como titular ante Ghana y aportando una asistencia clave contra Serbia. Ahora buscará trascender en el que será su primer torneo oficial con el Tri.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
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