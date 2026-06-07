Examericanista brilla en Canadá: Alejandro Díaz ya es goleador histórico de la Canadian Premier League

Mientras muchos aficionados lo recuerdan por su paso por el América, Alejandro Díaz ha encontrado en Canadá el mejor momento de su carrera. El delantero mexicano se ha consolidado como una de las figuras del Pacific FC y recientemente alcanzó una marca histórica dentro de la Canadian Premier League.

Con 46 anotaciones, el atacante se convirtió en el máximo goleador histórico de la liga canadiense, un registro que confirma su impacto en una competición que continúa creciendo a nivel internacional.

¿Se acuerdan del canterano americanista Alejandro Díaz?👀



El wero se convirtió en el máximo goleador histórico de la Canadian Premier League (CPL) es el delantero mexicano, quien estableció el récord absoluto con 41 goles en todas las competiciones.🇨🇦🏆🫡



¡¡DE COAPA PARA EL… pic.twitter.com/cP4sZR0wXG — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 7, 2026

Del América a convertirse en leyenda del futbol canadiense

Antes de triunfar en Canadá, Díaz tuvo un recorrido importante por el futbol mexicano. El delantero surgió de las fuerzas básicas del América y posteriormente defendió las camisetas de equipos como Necaxa, Atlas y Zacatepec. A lo largo de su trayectoria en México disputó encuentros de Liga MX, Copa MX y Concacaf Liga de Campeones.

Sin embargo, fue en la Canadian Premier League donde encontró regularidad y protagonismo. Su capacidad goleadora lo convirtió en una referencia ofensiva para los equipos donde ha militado y en uno de los jugadores más reconocidos del circuito canadiense.

Alejandro Díaz en un partido con América | MEXSPORT

Campeón, goleador y referente en la Canadian Premier League

Los éxitos del mexicano no se limitan únicamente a sus goles. En 2021 conquistó el título de la Canadian Premier League con Pacific FC, mientras que en 2022 se quedó con la Bota de Oro tras finalizar como máximo anotador del torneo durante su etapa con Vancouver FC.

Después de una aventura en Europa con el Sogndal Fotball de Noruega, el delantero regresó al futbol canadiense y, a mediados de 2025, volvió a Pacific FC, donde continúa ampliando su legado.

A sus 31 años, Alejandro Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y demuestra que, aunque su nombre ya no aparece con frecuencia en el futbol mexicano, sigue dejando huella en el extranjero como uno de los delanteros más exitosos de la historia reciente de la Canadian Premier League.