EXCLUSIVA / Fobia recuerda las presiones de su disquera: “¿Por qué no venden más que Maná?”

El grupo nos adelantó parte de la celebración que prepara rumbo a sus cuatro décadas de trayectoria / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

En exclusiva con CONTRA, la banda recordó cómo desafió las fórmulas comerciales desde sus primeros años y como no encajaban en el rock mexicano

Fobia nunca quiso sonar como los demás y tampoco estaba dispuesta a convertirse en el producto que una disquera imaginaba para ellos. A punto de iniciar los festejos por sus 40 años de historia, Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Iñaki Vázquez y Cha! recordaron en entrevista exclusiva con CONTRA cómo aquellos jóvenes que solamente querían reunirse, hacer canciones y divertirse terminaron enfrentándose a una industria que no siempre entendía qué hacer con una banda que se negaba a seguir una fórmula.

La agrupación llegará este 23 y 24 de octubre a 39 años de existencia al Palacio de los Deportes, fechas con la que comenzarán una celebración de 12 meses rumbo a las cuatro décadas de carrera. La ocasión también les permite mirar hacia atrás y recordar una época en la que ni siquiera imaginaban grabar un disco, mucho menos construir un catálogo que terminaría formando parte fundamental del rock mexicano.

Fobia nunca quiso sonar como los demás, solo querían divertirse / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

Fobia inicia el camino rumbo a sus 40 años

Para la banda, el aniversario no consiste únicamente en volver a tocar canciones antiguas. Hoy ven su historia desde otra edad, otra experiencia y una manera diferente de relacionarse entre ellos y con su público. El objetivo es reinterpretar la carrera completa de Fobia desde quienes son actualmente, sin intentar fingir que siguen siendo aquellos adolescentes que comenzaron a reunirse hace casi cuatro décadas.

“Yo creo que lo que estamos haciendo es como una reinterpretación de los discos y de la carrera de Fobia a nuestra edad y a estas alturas. Yo siempre digo que las bandas pues como que van dejando de existir cuando van pasando los años, ya no somos esa banda de quinceañeros que se juntaban en las tardes en el ocio a escuchar discos y tal”, expuso Leonardo.

“Ahora, entre otras cosas tenemos ahora una aplicación que se llama ‘Alboom’ en la que estamos construyendo todo un universo, un universo de todos nosotros y además una comunidad muy grande, muy importante sin intermediarios que era un gran sueño que siempre tuvimos. Nunca lo hubiéramos imaginado en la primera etapa”.

La banda recordó en exclusiva con CONTRA parte de sus inicios / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

Ese reconocimiento del paso del tiempo se ha convertido en una de las claves para entender por qué Fobia ha logrado permanecer vigente sin intentar reproducir artificialmente su juventud. Para ellos, cada etapa produjo una versión diferente del grupo y la celebración de cuatro décadas busca reunir todas esas identidades en un mismo universo.

“Están más guapos que Maná”: la presión que recibió Fobia

Pero antes de los aniversarios, los conciertos agotados y las canciones convertidas en clásicos, hubo una época en la que Fobia únicamente necesitaba material suficiente para llenar sus presentaciones. Grabar discos todavía parecía una posibilidad lejana y el grupo trabajaba sin pensar demasiado en las exigencias comerciales.

Eso cambió cuando apareció la industria discográfica. Las compañías comenzaron a exigir resultados y llegaron las comparaciones con otras agrupaciones exitosas, entre ellas Maná. Según recordó Fobia, incluso hubo quienes no podían entender por qué una banda integrada por jóvenes considerados atractivos no alcanzaba las mismas cifras comerciales.

“En un principio ni siquiera nos íbamos a imaginar nos podíamos imaginar que íbamos a sacar algún disco, era simplemente tener repertorio para los lugares donde nos invitaban a tocar, poder llenar ese tiempo y poder hacer un show divertido. No había una presión en ese momento y después aunque la intentaron ejercer nunca lo lograron, siempre Fobia se salió del huacal y nos decían: ‘pero es que están más guapos que Maná, ¿por qué no venden más que Maná?’. Porque queremos hablar de otras cosas y queremos sonar como nuestra imaginación nos lo diga”, recordó Paco.

La agrupación llegará este 23 y 24 de octubre a 39 años de existencia / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

“Nosotros somos amigos y nos gusta como suena y como trabaja Maná pero nuestro objetivo no era llegar a todo mundo, nuestro objetivo era llegar a nosotros mismos”.

Lejos de asumir aquella comparación como una meta, Fobia tomó el camino contrario. No querían convertirse en una banda diseñada para llegar al mayor número posible de personas, sino hacer canciones que primero convencieran a ellos mismos. Esa postura terminó generando una relación de tensión constante con las expectativas comerciales, aunque también definió parte de la identidad que conserva la agrupación.

Fobia nunca quiso ser una banda para todo el mundo

La declaración resume buena parte de la filosofía que mantuvo Fobia durante su carrera: si una canción no satisfacía primero a los integrantes, poco importaba que pudiera convertirse en un producto más sencillo de vender. El grupo prefería arriesgar su relación con la disquera antes que modificar aquello que consideraban fundamental dentro de su música.

Paradójicamente, esa decisión que en un principio parecía comercialmente arriesgada terminó ayudándolos a diferenciarse. Cada disco pudo tomar caminos distintos y la banda evitó quedar atrapada en una fórmula que tuviera que repetir únicamente porque había funcionado previamente.

Hoy Fobia ve su historia desde otra experiencia y una manera diferente de relacionarse entre ellos/ Cortesía OCESA - Liliana Estrada

¿Fobia se sintió excluido del rock mexicano?

La diferencia tampoco se limitaba a la música. Cuando Fobia comenzó, el rock mexicano atravesaba un momento de transformación marcado por grupos que posteriormente se convertirían en referentes de toda una generación. Sin embargo, los integrantes recuerdan que ellos no necesariamente encajaban con la imagen tradicional que se tenía de un rockero mexicano.

La banda apareció en una escena en la que convivían propuestas completamente distintas, desde los proyectos que terminarían dando origen a Caifanes hasta grupos como Maldita Vecindad, Neón y otras agrupaciones que frecuentaban los mismos espacios de música en vivo.

“Yo creo que lo interesante de esa generación de rock mexicano es que es una generación que venía saliendo de muchas cosas veníamos de un temblor terrible en la Ciudad de México donde el gobierno no hizo lo suficiente entonces la sociedad civil tomó en sus manos muchas cosas los músicos nos incluimos dentro de esto, porque veníamos de esta visión de que los músicos, los rockeros eran greñudos, que estaban todo el tiempo en su casa drogándose y no, pues había muchas cosas muy distintas era como una cuestión de generalizar cuando no tenías por qué generalizar hacia los músicos ni a los creadores ni a los artistas”, mencionó Cha!

“Para mí se me hace muy interesante que esa primera generación de grupos con los que nosotros salimos donde estaban en un principio Las Insólitas Imágenes de Aurora que luego fueron los Caifanes, Pedro y las Tortugas, Bon los Enemigos del Silencio, Neón, Maldita Vecindad, etcétera éramos grupos muy distintos entre nosotros y a mi forma de ver muy interesantes y creo que todos éramos fans de estas bandas estábamos todo el tiempo sin conocernos viéndolas en los lugares de rock que había en aquella época entonces sí había esta cuestión también de que el rockero tenía que ser de cierta manera en el cual nosotros no embonábamos no éramos necesariamente el estereotipo del rockero de aquella época pero a nosotros no nos importaba porque nosotros, como decía Paco, ahorita estábamos haciendo la música que nos gustaba”.

Esa aparente falta de pertenencia terminó convirtiéndose en una fortaleza. Mientras otras bandas podían abordar temas políticos, sociales o construir una imagen más cercana al estereotipo de la época, Fobia se permitía jugar con letras, sonidos, humor e ideas que no necesariamente buscaban demostrar qué tan “rockeros” eran.

Las compañías comenzaron a exigir resultados y llegaron las comparaciones con otras agrupaciones exitosas / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

El rock mexicano que vio crecer a Fobia

Los integrantes también recuerdan que aquella generación surgió en un momento particular para México. La sociedad había atravesado el terremoto de 1985 y comenzaba a desarrollar otras formas de organización, mientras los músicos buscaban romper con la percepción de que el rock era una actividad marginal.

Al mismo tiempo, las disqueras comenzaron a prestar mayor atención a lo que estaba ocurriendo dentro del país después del impacto que habían conseguido artistas provenientes de Argentina y España.

Fobia tuvo que esperar su oportunidad. Según recuerdan, cuando inicialmente fueron observados por las compañías, todavía existían dudas sobre su capacidad musical. Pero el grupo siguió creciendo hasta conseguir aquel contrato que después intentaría imponerle algunas de las presiones que ellos se empeñaron en desafiar.

Casi cuatro décadas después, aquellos jóvenes que según las primeras impresiones “no sabían tocar” se preparan para celebrar 40 años como banda.

Fobia también tiene una opinión sobre el Mundial 2026

Durante la conversación con CONTRA, Fobia también habló sobre el Mundial 2026, realizado entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde su perspectiva, repartir la competencia entre tres países terminó restando parte del ambiente que tradicionalmente acompaña a una Copa del Mundo.

“Yo creo que sí, si todo el mundial hubiera sido en México hubiera sido mucho mejor la verdad. Yo creo que fue desangelado porque se hizo en Estados Unidos y Canadá que es aburridísimo y nada más seis partidos pues no se agarró bien. Yo creo que es absurdo hacer los mundiales en varios países es una estupidez y pues nada más lo ven para hacer más dinero cada vez y yo creo que le resta mucho al futbol y nada más le llena más los bolsillos a la FIFA esa es mi humilde opinión pero definitivamente en México hubiera sido mucho más divertido”.

“Esa mamada de no poder ver todos los partidos como cuando acostumbrábamos prender la tele durante todo el mundial y los precios y te lo venden en tele por no sé qué madre si que ni los restaurantes lo pueden pasar señores el fútbol es de la gente, es para todo exactamente no de los medios y los precios también tienen que bajar por lo mismo porque cualquiera debe de poder ir al estadio nada más la gente que le alcance aparte están ridículos ya nadie lo puede pagar entonces si la verdad es que se tendría que restringir eso ya”.

La banda fue crítica tanto con la distribución de partidos como con los precios y las condiciones para acceder a las transmisiones, defendiendo una idea sencilla: el futbol debería permanecer al alcance del mayor número posible de aficionados.

Fobia prepara una gran celebración por cuatro décadas

Toda esta revisión del pasado llega justo cuando la banda comienza a mirar hacia una fecha enorme dentro de su historia. El 24 de octubre celebrará oficialmente 39 años, pero ese día también marcará el arranque de un festejo que se extenderá durante un año completo hasta alcanzar las cuatro décadas.

La intención no es únicamente recordar lo que ocurrió. Fobia quiere construir una celebración desde su presente, utilizando herramientas que en sus primeros años habrían resultado inimaginables, entre ellas la aplicación Album, mediante la cual trabajan en una comunidad directa con sus seguidores y en un archivo alrededor de la historia del grupo.

Esa conexión sin intermediarios representa precisamente uno de esos sueños que, cuando comenzaron, habría parecido imposible.

La entrevista completa aquí 👇🏻

Titán y Meme del Real acompañarán a Fobia

La celebración también incluirá invitados muy cercanos a la banda. Entre los nombres adelantados aparecen Titán y Meme del Real, músicos con quienes Fobia mantiene tanto amistad como admiración artística.

Después de casi cuatro décadas, la historia terminó dándole la razón a una banda que nunca quiso ajustarse demasiado a lo que otros esperaban de ella. No vendieron discos intentando convertirse en Maná, no buscaron encajar en el estereotipo del rockero mexicano y tampoco dejaron que una disquera determinara completamente cómo debían sonar.