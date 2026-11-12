EXCLUSIVA/ María León rompe el silencio sobre el acoso y machismo que vivió en la música: “Pasé cosas horribles”

La cantante habló de los problemas que enfrentó durante sus primeros años de carrera y su salida de Playa Limbo / IG: @sargentoleon

Además, revela cómo convirtió sus experiencias en el concepto de ‘Era de Villana’, que presentará este 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan

María León decidió hablar sobre una de las etapas más difíciles de su trayectoria artística. En entrevista exclusiva con Paty Tamez para CONTRA, la cantante confesó que durante sus años dentro de la industria musical enfrentó situaciones de maltrato, manipulación y acoso que durante mucho tiempo prefirió guardar en silencio. Hoy, después de un proceso de transformación personal y profesional, asegura que esas experiencias se convirtieron en parte de la inspiración de su nuevo proyecto musical, ‘Era de Villana’.

La exintegrante de Playa Limbo se prepara para ofrecer un concierto este jueves 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde presentará un espectáculo que combina música, baile, tecnología y un mensaje de libertad personal. Sin embargo, más allá de los detalles de su presentación, la artista aprovechó la conversación para reflexionar sobre los momentos en los que sintió que debía adaptarse a un entorno dominado por hombres y sobre las decisiones que tomó para recuperar el control de su vida.

Durante la entrevista, María reconoció que durante varios años le resultó complicado establecer límites y expresar su inconformidad ante situaciones que consideraba injustas. Incluso aseguró que llegó a construir una personalidad masculina como una forma de desenvolverse dentro de un ambiente que percibía como machista, algo que ahora observa desde una perspectiva distinta.

María León habló en exclusiva con CONTRA sobre los momentos más difíciles de su carrera / IG: @sargentoleon

María León confiesa que sufrió maltrato y acoso en la industria musical

Uno de los momentos más reveladores de la conversación ocurrió cuando María León habló sobre las experiencias que marcaron su carrera y que hoy busca transformar en un mensaje para las nuevas generaciones de artistas. La cantante explicó que durante mucho tiempo no supo cómo reaccionar ante determinadas situaciones ni reconocía que tenía derecho a expresar su desacuerdo.

La intérprete señaló que una de sus principales motivaciones actuales es evitar que otras mujeres tengan que atravesar experiencias similares, por lo que considera importante hablar abiertamente sobre los límites personales y las condiciones que pueden presentarse dentro del medio artístico.

“Yo pasé cosas horribles de maltrato, de manipulación, de acoso, un chorro de cosas en esta industria que me encantaría que las generaciones futuras no tuvieran que pasar”.

María también reconoció que el silencio que mantuvo durante algunos momentos de su vida estuvo relacionado con la falta de herramientas para identificar y enfrentar determinadas conductas. Con el paso de los años, asegura que aprendió a reconocer su valor y a tomar decisiones que antes le parecían difíciles.

“Y muchas veces fue porque yo no me atreví o porque yo no sabía que tenía la voz para decirlo, porque son muchas cosas”.

La cantante reveló que enfrentó situaciones de maltrato y acoso en la industria musical / IG: @sargentoleon

Estas experiencias forman parte del discurso que actualmente acompaña su música, con el que busca promover la importancia de establecer límites, reconocer el valor personal y abandonar situaciones que afectan el bienestar emocional.

¿Qué vivió María León durante sus primeros años en Playa Limbo?

Al recordar sus inicios profesionales, La artista explicó que comenzó su carrera siendo muy joven. Su primera experiencia importante ocurrió a los 14 años, cuando participó en un programa de talentos, mientras que su llegada a Playa Limbo se produjo cuando todavía era menor de edad.

La cantante recordó que tenía aproximadamente 17 años cuando comenzó a trabajar con músicos que contaban con mucha más experiencia profesional. Esa diferencia de edad, sumada a que era la única mujer dentro de un equipo integrado principalmente por hombres, influyó en la manera en que aprendió a desenvolverse dentro de la industria.

“Yo empecé a los 14 años, en un reality, era una bebé. Cuando entré a Playa, yo tenía 17 años. Era menor de edad, me llevaban 20 años con mucha más experiencia, más de ellos”.

Durante la entrevista, María reconoció que en aquel momento todavía no comprendía completamente algunas dinámicas de poder y comportamientos relacionados con el machismo. Con el tiempo, comenzó a identificar situaciones que antes consideraba parte de la convivencia cotidiana dentro de su entorno profesional.

“Entonces, también creo que fuimos aprendiendo lo que era ponerte en tu lugar, lo que era el pacto patriarcal, lo que era el machismo. O sea, yo fui víctima y cómplice, porque no sabía cómo pararlo, porque no sabía que estaba, que era, o sea, yo creé un personaje que se llama Sargento León”.

María León recordó cómo vivió el machismo durante sus primeros años de trayectoria / IG: @sargentoleon

La cantante explicó que Sargento León era una personalidad que utilizaba para adaptarse a un ambiente laboral en el que predominaban los hombres. Actualmente considera que aquella estrategia fue una manera de protegerse y encontrar un lugar dentro de un entorno que le resultaba complicado.

“Y el Sargento León era un hombre más. Entonces, siento que con eso contribuí, uno, a que sentí que era mi manera de sobrevivir a un mundo súper machista, porque no solamente eran mis compañeros, también era un staff completo, yo era la única mujer”.

María aclaró que ahora intenta mirar a sus versiones anteriores con empatía, entendiendo que en ese momento actuó con las herramientas y conocimientos que tenía disponibles. No obstante, considera importante que las nuevas generaciones puedan desarrollarse profesionalmente sin sentir la necesidad de ocultar su identidad o modificar su personalidad para ser aceptadas.

Por qué decidió dejar un lugar donde no era feliz

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la transformación personal que dio origen al concepto de ‘Era de Villana’. María León explicó que comenzó a comprender el significado de convertirse en la supuesta antagonista de una historia cuando tomó decisiones que otras personas no compartieron.

La artista recordó que hace aproximadamente una década decidió alejarse de un entorno en el que no se sentía feliz ni consideraba que recibiera el trato adecuado. Aunque no identificó directamente a las personas involucradas en esa experiencia, reconoció que su decisión provocó críticas y señalamientos.

La exintegrante de Playa Limbo se presentará el 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan / IG: @sargentoleon

“Y no ha sido de pronto, creo que la primera vez que me convertí en villana fue hace como 10 años que me fui de un lugar donde no era feliz, de un lugar donde no sentía que me trataban bien”.

María explicó que, en ese momento, fue señalada negativamente por tomar una decisión que consideraba necesaria para su bienestar. Sin embargo, aseguró que aquella experiencia marcó el comienzo de un proceso en el que aprendió a retirarse de situaciones que ya no eran compatibles con sus valores.

“Y me convertí en la mala, en la traicionera, en la mamona, en lo que tú quieras. Y nunca dije nada y me guardé muchas cosas y siento que a lo largo del tiempo cada vez me cuesta menos trabajo, desde esa primera decisión, irme de los lugares a tiempo”.

La cantante señaló que el concepto de villana surgió precisamente de esa contradicción: cuando una persona aprende a decir que no, establece límites o deja de permitir ciertas conductas, puede ser considerada la mala de la historia por quienes estaban acostumbrados a que permaneciera en silencio.

¿Qué significa ‘Era de Villana’, el nuevo proyecto de María León?

Para María León, ‘Era de Villana’ no representa una etapa de confrontación, sino un proceso de amor propio y libertad. La cantante explicó que su música ha evolucionado junto con sus experiencias personales y que actualmente se siente más cómoda al expresar temas que antes le resultaban difíciles de abordar.

El concepto comenzó a tomar forma desde 2023 con el lanzamiento de ‘No sé portarme bien’, una canción que, según explicó, habla de dejar de cumplir con las expectativas de otras personas cuando estas entran en conflicto con los propios valores.

Posteriormente llegó ‘Antagonista’, otro de los temas que forman parte de esta etapa musical y que aborda la decisión de mantenerse fiel a las convicciones personales, incluso cuando eso implica enfrentar críticas o perder relaciones.

La cantante considera que su nuevo material representa un regreso al pop, aunque reconoce que nunca abandonó completamente el género. En esta ocasión apuesta por una propuesta con influencias de los años ochenta y dos mil, acompañada de sonidos dance y funk.

“Y yo le llamo mi regreso al pop, aunque nunca me fui, pero es un disco súper dosmilero, con influencias ochenteras, con una estructura muy moderna, súper dance, súper funk, con música padrísima para bailar”.

Además de la música, la danza tendrá un papel fundamental en esta nueva etapa, pues María considera que el movimiento corporal también le permite expresar emociones e ideas que forman parte de su transformación artística.

¿Cómo será el concierto de María León en el Teatro Metropólitan?

El concierto de María León está programado para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y promete convertirse en una experiencia que irá más allá de una presentación musical tradicional.

La cantante reveló que realizó una audición nacional en la que participaron más de 300 bailarines, de los cuales fueron seleccionados 14 artistas que la acompañarán sobre el escenario. El espectáculo también contará con músicos en vivo, interpretaciones de sus canciones como solista y versiones de temas que formaron parte de su etapa en Playa Limbo.

Además, María adelantó que incluirá algunos covers con arreglos de rock, así como momentos de interacción con el público. La intención es que los asistentes puedan formar parte de la experiencia desde su llegada al recinto.

Uno de los elementos más llamativos será la posibilidad de acudir vestidos como sus villanos o villanas favoritos, o incluso crear un personaje propio. También habrá espacios para fotografías y actividades relacionadas con el concepto del espectáculo.

La tecnología tendrá un papel importante durante el concierto, ya que los asistentes podrán escanear un código QR, registrar su ubicación dentro del teatro y utilizar sus teléfonos celulares como parte de las dinámicas visuales de la presentación.

“Entonces, hay un QR que va a estar en la pantalla. La gente se mete a ese QR, pone la fila, el asiento y la zona donde van a estar y su teléfono se convierte en un pixel de una pantalla”.

María también anunció una dinámica llamada boleto dorado, mediante la cual algunos asistentes podrán resultar seleccionados para participar en un encuentro con ella después del concierto.

“El boleto dorado es que a través de un sorteo se van a asignar varios boletos dorados de acuerdo a diferentes zonas del Metropolitan para ganarse un meet and greet después del concierto backstage”.

¿Cuándo sale el nuevo disco ‘Era de Villana’ de María León?

Aunque el concierto se realizará este 12 de noviembre, el disco ‘Era de Villana’ tiene previsto su lanzamiento para febrero de 2027, de acuerdo con lo que adelantó la cantante durante la entrevista exclusiva con CONTRA.

Esto significa que quienes asistan al Teatro Metropólitan tendrán la oportunidad de escuchar por primera vez algunas de las canciones inéditas que formarán parte de su próximo material discográfico.

La artista explicó que el espectáculo fue diseñado desde la creación de las canciones, pues acostumbra imaginar cómo se verán sus composiciones sobre el escenario antes de terminar de producirlas.

Con esta nueva etapa, María León busca compartir un mensaje que va más allá de su propia historia. Su intención es que los asistentes salgan del concierto con una sensación de libertad, confianza y seguridad para tomar sus propias decisiones.

“Quiero que salgan pensando, más que de María, quiero que salgan pensando en que son libres, en esa plenitud, en esa libertad de ser, de existir, de dejar de dar explicaciones, de decir que no, de amarse muchísimo, de mucho humor propio, de mucha diversión, que bailen, que se la pasen cañón”.

‘Era de Villana’ representa para María León una etapa en la que decidió transformar experiencias difíciles en canciones, recuperar su libertad creativa y compartir con su público la importancia de aprender a establecer límites sin sentirse culpable por ello.