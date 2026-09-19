El histórico capitán nerazzurro y campeón de la Eurocopa de 1968 perdió la vida tras una larga enfermedad

El futbol mundial viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Sandro Mazzola a los 83 años de edad. El mítico exfutbolista y capitán del Inter de Milán perdió la vida este sábado tras batallar contra una larga enfermedad, según dio a conocer el propio club lombardo a través de un emotivo comunicado encabezado por su presidente Giuseppe Marotta y el vicepresidente Javier Zanetti.

Sandro Mazzola levantando la Champions en 1964

Mazzola dedicó los 17 años de su carrera profesional de manera exclusiva al Inter de Milán, escuadra donde se formó en categorías inferiores y donde se convirtió en uno de los referentes más grandes del balompié internacional. A lo largo de 565 compromisos con la camiseta nerazzurra, el atacante firmó 158 anotaciones, conquistando cuatro títulos de la Serie A y dos Copas de Europa de forma consecutiva.

Con la Selección de Italia, el histórico dorsal también dejó una huella imborrable al disputar 70 encuentros y marcar 22 goles. Mazzola se proclamó campeón de la Eurocopa en 1968, participó en tres ediciones de la Copa del Mundo y alcanzó la Gran Final en la justa de 1970, méritos que lo llevaron a quedar como subcampeón del Balón de Oro en 1971, únicamente por detrás del neerlandés Johan Cruyff.

El legado de Valentino y el tributo de la nación italiana

Hijo de Valentino Mazzola, figura del 'Grande Torino' fallecido en la tragedia de Superga de 1949, Sandro logró construir una historia propia con letras de oro. Una de las anécdotas más recordadas de su trayectoria ocurrió tras la Final de la Copa de Europa de 1964, cuando Ferenc Puskás le entregó su camiseta tras la victoria 3-1 del Inter sobre el Real Madrid y le dedicó la frase: "Eres digno de tu padre Valentino".

Fallece Sandro Mazzola l AP

Tras su retiro de las canchas en 1977, continuó ligado al deporte como directivo del club de sus amores y posteriormente como analista de televisión, estando presente en las transmisiones de los títulos mundiales de Italia en 1982 y 2006. Personalidades como el presidente de la Federación Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, la primera ministra Giorgia Meloni y el acérrimo rival AC Milan emitieron mensajes para honrar su memoria.

Minuto de silencio en la Serie A por el fallecimiento de Sandro Mazzola l AP