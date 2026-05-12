FANKI tendrá que pagar al Azteca y Cruz Azul

Un error en la plataforma de Fanki puso los boletos en la preventa de la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte en precio de 113 pesos, cuando el más barato costaban al menos cuatro veces más.

El problema se recrudeció ya que cientos de aficionados pudieron comprar las entradas a ese costo, lo que significaría grandes pérdidas en la taquilla.

El último Cruz Azul vs Chivas, en el Apertura 2025 | IMAGO7

REEMBOLSARON, PERO YA ENTRÓ PROFECO

Fanki comunicó que el error en los costos en la plataforma se derivó “de un error administrativo ajeno”, y que “las órdenes derivadas de dicha inconsistencia fueron canceladas y reembolsadas automáticamente”.

Sin embargo, ante las múltiples quejas, pues aficionados exigían mantener las entadas ya adquiridas en el precio que estableció la plataforma, Profeco entró en acción, calificó la cancelación como “unilateral” e invitó a quejarse en sus canales.

Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Y QUIÉN ABSORBE LAS PÉRDIDAS?

Cruz Azul publicó los costos de los boletos, que van desde 500 pesos el más barato, hasta 1,800 en platea y 3,250 en palcos club. Si por el error en la plataforma se vendieran en 113 pesos, la diferencia no se perdería.

Aunque La Máquina renta el inmueble para estos partidos de local, el Estadio Azteca también se lleva un porcentaje de la taquilla, según el acuerdo.

Así que si Fanki por error en su plataforma, fuera obligado por Profeco a mantener esos boletos en 113 pesos, es la boletera la que tendría pagar la diferencia al club celeste y al estadio.

Por eso, detectado y consumido el error, Fanki reembolsó de inmediato la compra, para no tener que cargar con el enorme costo de la falla. Ahora el balón está en cancha de los aficionados que se quejan y de la Profeco.