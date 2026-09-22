Fátima Bosch responde a Nawat con denuncia ante la FGR: así escala su pleito

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil protagonizaron uno de los momentos más polémicos de Miss Universo 2025. | IG: @nawat.tv/@fatimaboschfdz

La polémica entre la mexicana y el empresario tailandés continúa meses después del enfrentamiento que protagonizaron durante el certamen

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, en medio del conflicto legal que ambos mantienen desde el certamen Miss Universo 2025.

De acuerdo con información difundida sobre el caso, la denuncia quedó registrada bajo la carpeta FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026 y fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universe 2025. / IG: @missuniverse.mexico

¿De qué acusa Fátima Bosch a Nawat Itsaragrisil?

La denuncia contempla hechos que podrían tener relevancia penal relacionados con posibles actos de violencia, discriminación, intimidación, violencia digital y afectaciones a la dignidad de la mexicana.

La FGR habría determinado el 4 de septiembre de 2026 otorgar medidas de protección a favor de Bosch mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos todos los detalles sobre el alcance y duración de dichas medidas.

Nawat Itsaragrisil. / IG: @nawat.tv

Nawat también inició un proceso legal contra Bosch en Tailandia

Nawat presentó una denuncia contra Bosch el 12 de noviembre de 2025 en Tailandia, por un caso relacionado con presunta difamación.

En agosto de 2026, el empresario afirmó públicamente que se estaba acelerando un procedimiento para solicitar una orden de arresto contra la mexicana por acusaciones relacionadas con difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Bosch, por su parte, declaró a principios de septiembre que no había recibido ninguna notificación oficial sobre una demanda en su contra.

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat comenzó en Miss Universo

El enfrentamiento entre ambos se remonta a noviembre de 2025, durante las actividades previas a la final de Miss Universo en Tailandia.

Nawat cuestionó públicamente a Bosch por un asunto relacionado con actividades de promoción. La discusión escaló y el empresario pidió al personal de seguridad que retirara a la representante mexicana del lugar.

El momento quedó registrado en video y posteriormente se difundió ampliamente en redes sociales. Bosch afirmó entonces que había recibido un trato irrespetuoso, mientras que Nawat negó haber utilizado algunos de los insultos que se le atribuyeron.

Meses después, el conflicto dejó de ser únicamente mediático y comenzó a escalar con acciones legales en Tailandia y México.