Fede Dorcaz: ¿qué ha pasado con la investigación de su asesinato a un año del crimen?

Mariana Ávila recordó al cantante argentino con un emotivo mensaje, mientras la investigación por su asesinato en CDMX continúa

A un año del asesinato de Fede Dorcaz, ocurrido el 9 de octubre de 2025 en la Ciudad de México, el caso continúa generando dolor e incertidumbre entre sus familiares, amigos y seguidores. El cantante y modelo argentino, quien tenía 29 años y se preparaba para participar en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy, perdió la vida tras un ataque armado mientras circulaba por Periférico. Aunque las autoridades lograron detener a dos presuntos involucrados, la investigación permanece abierta y la familia insiste en que todavía faltan personas por localizar para esclarecer completamente el crimen.

En medio del primer aniversario de su fallecimiento, Mariana Ávila, quien era pareja sentimental del artista, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar los momentos que vivieron juntos. La creadora de contenido venezolana publicó en Instagram un video en el que aparece Dorcaz junto a su mascota, acompañado de palabras que reflejan el dolor que continúa experimentando por su ausencia.

“Hoy es un año desde la última vez que te vi. No hay un día que no piense en ti, que no te vea en todas partes, en canciones, en olores, en tu esencia”, escribió.

El caso de Fede Dorcaz continúa generando dolor e incertidumbre / Especial

La influencer también expresó su agradecimiento por el tiempo que compartieron y aseguró que mantiene vivos los recuerdos de su relación, a pesar de que sus planes personales y profesionales quedaron interrumpidos por el asesinato.

“Eres de esas personas que olvidar se hace imposible. Agradezco a Dios por haberme permitido tenerte, aunque sea tan poco tiempo, pero te tuve en mi vida e hice todo para hacerte lo más feliz posible”.

¿Qué pasó con Fede Dorcaz el 9 de octubre de 2025?

La noche del 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz circulaba a bordo de una camioneta SUV blanca sobre Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicletas. El artista había salido de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde realizaba ensayos para su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, programa en el que tenía previsto debutar el 13 de octubre junto a Mariana Ávila.

De acuerdo con la información atribuida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), al menos tres motocicletas participaron en la interceptación del vehículo cerca de las 20:00 horas. Varios individuos descendieron y dispararon contra la camioneta, que terminó detenida sobre la vialidad. Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque, mientras que el fallecimiento del cantante provocó una movilización de las autoridades capitalinas y el inicio de una investigación por homicidio.

El cantante y modelo argentino se preparaba para participar en Las Estrellas Bailan en Hoy / Especial

¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de Fede Dorcaz?

Las investigaciones permitieron identificar y detener a dos presuntos implicados, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso. El primero fue Andy “N”, detenido el 17 de octubre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero, después de una persecución relacionada con un reporte de robo a transeúnte, durante la cual se registró un intercambio de disparos.

El segundo detenido fue Geovanni “N”, capturado el 20 de noviembre de 2025 como resultado de trabajos de investigación que derivaron en cuatro órdenes de cateo ejecutadas por la Policía de Investigación en inmuebles de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Durante estos operativos, las autoridades aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos celulares, elementos incorporados a las indagatorias sobre el asesinato del artista argentino.

Fede Dorcaz circulaba a bordo de una camioneta SUV blanca sobre Periférico cuando fue asesinado / Especial

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos por homicidio doloso. De acuerdo con la información disponible, los dos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras continúa el procedimiento penal.

¿Por qué asesinaron a Fede Dorcaz? Esto dijo su padre

Una de las principales preguntas que surgieron después del ataque fue el motivo por el que los agresores interceptaron al cantante. Durante los días posteriores al crimen circularon diferentes versiones, incluyendo especulaciones que relacionaban su muerte con un supuesto video de un asalto que habría grabado anteriormente. Sin embargo, Mariana Ávila y los familiares del artista rechazaron esas teorías, al señalar que no existían elementos que permitieran vincularlo con alguna actividad previa que explicara el ataque.

Walter Dorcazberro, padre del cantante, sostuvo que la principal línea de investigación apuntaba hacia un intento de robo que terminó en homicidio. El familiar se refirió a las pruebas reunidas por las autoridades y explicó que, de acuerdo con la información que conocía, no existían indicios que relacionaran a los detenidos con otro motivo.

“Fue un robo que se torció, es la línea de investigación más fuerte. No se los vincula a otra cosa”, declaró sobre las pruebas reunidas contra los detenidos.

Familia de Fede Dorcaz exige localizar a otros dos presuntos responsables

A pesar de las detenciones de Andy “N” y Geovanni “N”, los familiares del cantante consideran que todavía existen aspectos pendientes de esclarecer. Después de la audiencia celebrada en noviembre de 2025, señalaron que otros dos presuntos participantes en el ataque continuaban sin ser localizados, por lo que solicitaron a las autoridades mantener los trabajos de investigación hasta identificar a todas las personas que pudieron haber intervenido.

La familia también ha manifestado su intención de que se aplique la pena máxima que corresponda conforme a la ley a quienes sean encontrados responsables. La exigencia se mantiene a un año del asesinato, mientras el proceso judicial contra los dos detenidos continúa y no se ha informado, en los datos disponibles, de una resolución definitiva.