El organismo repartió réplicas de la marca alemana al equipo nacional de Poomsae en Corea del Sur

La Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD) distribuyó prendas no originales de la firma Adidas entre los seleccionados que participan en el Campeonato Mundial de Poomsae, celebrado del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur. Las camisetas entregadas corresponden a réplicas del modelo que lució la Selección de México de futbol en la Copa del Mundo 2026.

Entrega de playeras pirata Federación Mexicana de Taekwondo l Inastagram: @femextkd.oficial

Además de otorgar ropa destinada a otra disciplina deportiva, la indumentaria de concentración sufrió severas modificaciones respecto a su diseño original. En el costado superior derecho del pecho se colocó una bandera nacional por debajo de las tres franjas representativas de la marca, mientras que en la zona izquierda se sustituyó el escudo de la Federación Mexicana de Futbol por el texto "Taekwondo México".

México Mundial de Taekwondo l Instagram: @femextkd.oficial

La prenda, que forma parte del kit de traslado e identificación junto con pants y chamarras, presentó también estampados en las mangas: el logotipo de World Taekwondo (WT) en el lado derecho y la imagen institucional de la FMTKD en el izquierdo. Cabe destacar que el uniforme reglamentario para los combates se mantiene como el dobok habitual.

La cosecha de medallas en pista

El uso de indumentaria "pirata" contraviene las normas de propiedad intelectual y los reglamentos del organismo rector mundial (WT), el cual supervisa el uso de vestimenta en competencias de esta magnitud. Para evitar posibles castigos administrativos, la FMTKD ordenó cubrir el logotipo de la marca de ropa con parches impresos con la palabra "poomsae", hecho que generó malestar entre los acompañantes del contingente tricolor.

México con medallas Mundial de Taekwondo l Instagram: @femextkd.oficial