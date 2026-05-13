Feminicidio de Edith Guadalupe no fue por oferta de trabajo, revela FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló nuevos detalles sobre las investigaciones del feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril dentro de un edificio ubicado sobre Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.

Uno de los datos más relevantes dados a conocer por las autoridades capitalinas es que la víctima no llegó al inmueble por una oferta de trabajo, como se manejó en un principio en distintos espacios informativos. De acuerdo con la Fiscalía, Edith había acordado reunirse con Juan Jesús “N”, vigilante del edificio, por motivos personales.

La Fiscalía señaló que Edith Guadalupe y el vigilante del inmueble ya tenían contacto previo./ La Jornada

La encargada de informar sobre los avances del caso fue la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, durante el Informe de Seguridad encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

¿Qué se sabe sobre la reunión entre Edith y el vigilante?

Según las investigaciones realizadas hasta ahora, Edith Guadalupe y Juan Jesús “N” ya se conocían antes de los hechos ocurridos en abril pasado. La Fiscalía explicó que existe evidencia que confirma que ambos tuvieron comunicación previa y que acordaron verse en el edificio.

El caso de Edith Guadalupe sigue bajo investigación por parte de la FGJCDMX./ RS

“Como ya lo referí en el informe esta Fiscalía cuenta con evidencia adicional muy importante que nos permite fortalecer la imputación contra Juan Jesús “N”, persona que se aprehendió el mismo día en el que encontramos el cuerpo de Edith en la alcaldía Benito Juárez, se preguntaba sobre el móvil y la familia nos ha pedido mucha discreción en este caso, ellos mismos han hecho pública esta petición, pero podemos decir en términos generales que sabemos que hubo un contacto previo, que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está relacionado esto con una entrevista de trabajo, un esquema de trata como se manejó en distintos medios de comunicación, es la información que podemos dar hasta ahora”, expresó la fiscal de la Ciudad de México.

La funcionaria también señaló que la familia de la joven pidió respeto y discreción mientras continúan las investigaciones, por lo que las autoridades evitaron revelar más información relacionada con el móvil del crimen.

🚨 La @FiscaliaCDMX aseguró que se descarta red de trata en el caso de Edith Guadalupe, ya que no acudió a una entrevista de trabajo, sino que acordó una cita con Jesús “N”, el vigilante ya procesado por su feminicidio. pic.twitter.com/vzUa35ORtr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 13, 2026

Fiscalía asegura tener más pruebas contra Juan Jesús “N”

La FGJCDMX indicó que existen diversos elementos que fortalecen el caso contra Juan Jesús “N”, quien fue detenido el mismo día en que fue localizado el cuerpo de Edith Guadalupe en el inmueble de Avenida Revolución.

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía se encuentran análisis periciales, pruebas biológicas y distintos registros obtenidos durante las diligencias realizadas por las autoridades capitalinas.

El feminicidio de Edith Guadalupe causó indignación en la Ciudad de México desde que se dio a conocer el caso.