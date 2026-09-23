Feria de Afores 2026: cuándo será el evento y qué trámites podrás realizar

Te contamos cuándo será, dónde se instalará y qué documentos debes llevar / Magnific

Durante cinco días, los trabajadores podrán recibir orientación y resolver más de 40 trámites relacionados con su ahorro para el retiro

Si tienes pendiente algún trámite relacionado con tu Afore, octubre traerá una oportunidad para realizarlo sin tener que acudir por separado a diferentes instituciones. La Feria de Afores 2026 llegará a la Ciudad de México con una jornada de cinco días en la que los asistentes podrán recibir orientación y acceder a más de 40 trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro.

El evento estará dirigido a trabajadores y personas interesadas en resolver dudas sobre sus cuentas de ahorro para el retiro. Una de sus principales ventajas será concentrar diferentes servicios en un mismo espacio, por lo que quienes planeen asistir deberán considerar las fechas, horarios y, especialmente, los documentos necesarios para poder realizar los procedimientos disponibles.

Si tienes pendiente algún trámite relacionado con tu Afore, octubre traerá una oportunidad para realizarlo / Especial

¿Cuándo y dónde será la Feria de Afores 2026?

La Feria de Afores 2026 se realizará del jueves 8 al lunes 12 de octubre en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Durante las cinco jornadas, el horario de atención establecido será de 9:00 a 18:00 horas, por lo que los interesados tendrán varias opciones para organizar su visita.

De acuerdo con la información disponible sobre esta edición, uno de los principales objetivos será facilitar que los usuarios puedan resolver distintos procedimientos relacionados con las Afores sin trasladarse entre varias instituciones. En total, se anticipa que estarán disponibles más de 40 trámites, además de servicios de orientación para los asistentes.

La Feria de Afores 2026 llegará a la Ciudad de México con una jornada de cinco días / Magnific

¿Qué trámites se podrán realizar en la Feria de Afores?

La información disponible establece que habrá más de 40 trámites relacionados con las Afores, aunque todavía no se ha presentado el listado completo correspondiente a la edición 2026.

La importancia de este tipo de encuentros radica precisamente en concentrar servicios y orientación relacionados con el ahorro para el retiro. En ediciones anteriores también se ha contado con la participación de distintas instituciones y especialistas que ofrecen información a los trabajadores para resolver dudas sobre sus cuentas.

Por ello, si necesitas realizar un procedimiento específico, lo recomendable será confirmar previamente que esté incluido dentro de los servicios de la Feria de Afores 2026 antes de trasladarte a Iztacalco. Esto evitará acudir con documentación incompleta o descubrir en el lugar que el trámite buscado requiere un procedimiento diferente.

los asistentes podrán recibir orientación y acceder a más de 40 trámites relacionados con el Afore / Especial

¿Qué documentos debes llevar a la Feria de Afores 2026?

Quienes tengan planeado aprovechar la feria para realizar algún trámite deberán acudir preparados con documentación personal. Entre los documentos señalados se encuentran una identificación oficial, Número de Seguridad Social, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio.

Es importante revisar que los documentos se encuentren disponibles y que la información personal coincida, ya que serán necesarios para identificar al titular y realizar los procedimientos correspondientes.

Dependiendo del trámite que cada persona quiera efectuar, podría requerirse documentación adicional, por lo que conviene verificar previamente los requisitos particulares del procedimiento antes de acudir.

La Feria de Afores 2026 se realizará del jueves 8 al lunes 12 de octubre / Magnific

¿Cómo llegar a la Feria de Afores 2026 en Iztacalco?

Para quienes utilicen transporte público, una de las alternativas más sencillas será el Metrobús de la Ciudad de México. La estación Iztacalco de la Línea 2 se encuentra a pocos metros de la explanada de la alcaldía donde se llevará a cabo el evento.

Esta línea del Metrobús puede facilitar el traslado de los asistentes provenientes de diferentes zonas de la capital y evitar la búsqueda de estacionamiento en los alrededores de la sede.

La recomendación es contemplar tiempo adicional para el traslado y para la espera dentro del evento, especialmente en los horarios que registren una mayor afluencia de personas interesadas en realizar trámites.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria de Afores 2026?

En la información proporcionada sobre el evento no se señala un costo de entrada, por lo que habrá que mantenerse atento a las comunicaciones oficiales de la Consar para conocer todos los detalles de acceso y la dinámica que tendrá la edición 2026.

También será importante consultar las actualizaciones para conocer qué Afores e instituciones participarán, el listado definitivo de trámites y las actividades de orientación que se ofrecerán durante las cinco jornadas.

¿Qué debes saber antes de acudir?

Los datos principales son sencillos de recordar: la Feria de Afores 2026 será del 8 al 12 de octubre, tendrá como sede la explanada de la Alcaldía Iztacalco y ofrecerá atención de 9:00 a 18:00 horas.

Además, se contempla la realización de más de 40 trámites relacionados con las Afores, por lo que puede representar una oportunidad para quienes llevan tiempo posponiendo algún procedimiento relacionado con su ahorro para el retiro.