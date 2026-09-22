El acceso no tendrá costo y hasta hecho para toda la familia / Especial

La Plaza de Santo Domingo recibirá durante cinco días una celebración dedicada a la gastronomía, los oficios y las tradiciones

Si estás buscando qué hacer en la Ciudad de México durante octubre, habrá una opción gratuita en pleno Centro Histórico. La Feria de los Barrios 2026 regresará para reunir en un mismo espacio gastronomía, música, danza, artesanías y parte de la historia de algunas de las comunidades más antiguas y representativas de la capital.

La cita será en la Plaza de Santo Domingo, uno de los espacios históricos del primer cuadro capitalino, donde durante cinco días se encontrarán expresiones culturales y gastronómicas relacionadas con zonas como Tepito, La Merced, la colonia Guerrero y el Mercado de Sonora, además de antiguos barrios cuyos orígenes se remontan incluso a la época prehispánica.

La Feria de los Barrios 2026 regresará para reunir en un mismo espacio gastronomía, música y artesanías / Especial

¿Cuándo y dónde será la Feria de los Barrios 2026?

La Feria de los Barrios del Centro Histórico se realizará del 14 al 18 de octubre de 2026, por lo que habrá cinco jornadas para recorrerla. Las actividades estarán disponibles en un horario de 11:00 a 18:00 horas en la Plaza de Santo Domingo y uno de los principales atractivos para quienes quieran acudir es que la entrada será completamente gratuita.

El propósito del encuentro es mostrar que el Centro Histórico no solamente conserva edificios y monumentos, sino también comunidades que mantienen prácticas, recetas, conocimientos y oficios transmitidos entre generaciones.

“Celebramos a los barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México, lugares en los que se conservan tradiciones, oficios y gastronomía que integran el patrimonio intangible de esta zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco”.

La feria reunirá precisamente diferentes elementos de esa identidad en un mismo espacio, convirtiéndose en una oportunidad para conocer expresiones que forman parte de la vida cotidiana de los barrios tradicionales sin tener que abandonar el corazón de la capital.

La cita será en la Plaza de Santo Domingo, uno de los espacios históricos del primer cuadro capitalino / Especial

¿Qué habrá en la Feria de los Barrios de CDMX?

La edición 2026 contará con música, danza, exposiciones, talleres y charlas relacionadas con la historia de la Ciudad de México, además de demostraciones de distintos oficios tradicionales que todavía permanecen vigentes en diversas comunidades capitalinas.

“Música, danza, talleres, charlas históricas y más, forman parte de la cartelera de este gran evento”.

Entre las actividades también habrá presencia de artesanos dedicados a trabajos como joyería, cordelería, bordado, tejido y reparación de calzado, oficios que forman parte de la identidad económica y cultural de diferentes zonas del Centro Histórico.

La intención será que los visitantes no solamente observen productos terminados, sino que también puedan acercarse a los conocimientos y técnicas detrás de actividades que han sobrevivido al paso del tiempo pese a las transformaciones experimentadas por el centro de la capital.

La Feria de los Barrios del Centro Histórico se realizará del 14 al 18 de octubre de 2026 / Especial

¿Qué podrás comer en la Feria de los Barrios 2026?

La gastronomía tendrá un papel protagonista y puede convertirse en uno de los mayores atractivos para quienes recorran la Plaza de Santo Domingo. La oferta permitirá encontrar distintos sabores asociados tanto con los barrios capitalinos como con otras tradiciones culinarias presentes en la ciudad.

Entre los alimentos anunciados se encuentran migas, tortas, machetes y cochinita pibil, por lo que los visitantes podrán aprovechar su recorrido para probar diferentes platillos mientras conocen las propuestas culturales y artesanales instaladas en la plaza.

La presencia de comunidades como Tepito y La Merced también busca mostrar cómo la comida se ha convertido en parte fundamental de la identidad de estos lugares, donde mercados, puestos y negocios familiares han contribuido durante décadas a conservar recetas y formas particulares de preparar alimentos.

Las actividades estarán disponibles en un horario de 11:00 a 18:00 horas en la Plaza de Santo Domingo / Especial

Santa María Aztahuacan será el invitado especial

Aunque el encuentro está dedicado principalmente a los barrios del Centro Histórico, en esta ocasión habrá un invitado proveniente de otra zona de la capital. La edición 2026 recibirá al pueblo de Santa María Aztahuacan, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que llevará una muestra de sus costumbres y legado cultural hasta la Plaza de Santo Domingo.

A esta participación se sumará la presencia de antiguos barrios como Santa María la Redonda, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco, San Pablo Zoquipan y San Juan Moyotlán, cuyos antecedentes permiten acercarse a diferentes etapas de la historia de la Ciudad de México.

De esta forma, la feria busca conectar el presente de la capital con comunidades que conservan tradiciones, nombres y prácticas con raíces de varios siglos.

¿Cómo llegar a la Feria de los Barrios en Metro?

Para quienes quieran evitar el automóvil, existen diferentes opciones de transporte público para llegar a la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico.

Una alternativa es utilizar la Línea 2 del Metro y bajar en la estación Allende. También se puede llegar mediante Bellas Artes, que ofrece conexión con las líneas 2 y 8, para posteriormente continuar a pie hacia la plaza.

Otra posibilidad es utilizar el Metrobús Línea 4 y descender en República de Argentina, desde donde los asistentes podrán caminar hasta la sede de la feria.

Debido a que el evento se realizará en una de las zonas con mayor movimiento peatonal y vehicular del Centro Histórico, utilizar el transporte público puede facilitar el traslado, particularmente durante los horarios de mayor afluencia.

Feria de los Barrios 2026: fechas y horarios que debes recordar

Para organizar la visita, los datos principales son sencillos: la Feria de los Barrios se realizará del miércoles 14 al domingo 18 de octubre de 2026, de 11:00 a 18:00 horas, en la Plaza de Santo Domingo y la entrada será gratuita.

Durante esas cinco jornadas, los visitantes encontrarán actividades culturales, gastronomía, artesanías, música, danza y espacios dedicados a conocer la historia de algunas de las comunidades que han dado identidad al Centro Histórico.