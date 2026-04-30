Festival ARRE regresa a CDMX 2026: fechas, sede y preventa de boletos
El Festival ARRE está de vuelta en la Ciudad de México y lo hace con un mensaje claro para sus fans: “No hay lugar como el hogar”. A través de un reel publicado en sus redes sociales, los organizadores confirmaron el esperado regreso del evento a la capital del país, luego de haber llevado su edición más reciente a Monterrey, en una estrategia de expansión que consolidó su presencia en el norte.
El anuncio no pasó desapercibido, ya que estuvo acompañado de imágenes de conciertos, escenarios llenos y miles de asistentes coreando los éxitos del regional mexicano. Con la frase "Regresamos CdMx", el festival deja claro que la capital sigue siendo su punto de origen y uno de sus escenarios más importantes dentro de la industria musical.
Un festival que se ha consolidado en el regional mexicano
Desde su debut, el Festival ARRE se ha distinguido por reunir a algunas de las figuras más representativas del regional mexicano, logrando un equilibrio entre artistas consolidados y nuevas promesas que dominan las listas de popularidad.
En su primera edición destacaron nombres como Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez y Yahritza y su Esencia, en un momento clave en el que los corridos tumbados comenzaban a posicionarse como una de las tendencias más fuertes del género.
Para su segunda entrega, el cartel creció con agrupaciones de gran trayectoria como Los Tigres del Norte, además de exponentes como Gerardo Ortiz y Junior H, ampliando su alcance a diferentes generaciones del público.
Mientras que en su edición en Monterrey, el evento mantuvo su fuerza con artistas como Grupo Firme y Fuerza Regida, acompañados por proyectos como Eslabón Armado, Marca Registrada y Alicia Villarreal, consolidando su perfil como uno de los festivales más relevantes del género en México.
Fecha, sede y detalles del regreso a CDMX
El regreso del ARRE Festival a la Ciudad de México ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de septiembre de 2026, retomando su conexión con el público capitalino.
Aunque el anuncio no menciona directamente el recinto, el video incluye referencias claras a puntos clave como las estaciones del Metro Pantitlán y Ciudad Deportiva, esta última una de las principales vías de acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que refuerza la expectativa de que este recinto vuelva a ser la sede del evento.
El audiovisual también incorpora elementos visuales muy característicos del regional mexicano, como botas y mezclilla, además de escenas de ediciones anteriores que muestran la magnitud del festival y su impacto entre los asistentes.