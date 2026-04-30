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Festival ARRE regresa a CDMX 2026: fechas, sede y preventa de boletos

La edición pasada se realizó en Monterrey, pero ahora vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @Festivalarre
Jorge Reyes
Jorge Reyes 19:35 - 29 abril 2026
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El evento de regional mexicano vuelve “a casa” tras su paso por Monterrey

El Festival ARRE está de vuelta en la Ciudad de México y lo hace con un mensaje claro para sus fans: “No hay lugar como el hogar”. A través de un reel publicado en sus redes sociales, los organizadores confirmaron el esperado regreso del evento a la capital del país, luego de haber llevado su edición más reciente a Monterrey, en una estrategia de expansión que consolidó su presencia en el norte.

El anuncio no pasó desapercibido, ya que estuvo acompañado de imágenes de conciertos, escenarios llenos y miles de asistentes coreando los éxitos del regional mexicano. Con la frase "Regresamos CdMx", el festival deja claro que la capital sigue siendo su punto de origen y uno de sus escenarios más importantes dentro de la industria musical.

El Festival ARRE regresa a la Ciudad de México tras una edición en Monterrrey / FB: @Festivalarre

Un festival que se ha consolidado en el regional mexicano

Desde su debut, el Festival ARRE se ha distinguido por reunir a algunas de las figuras más representativas del regional mexicano, logrando un equilibrio entre artistas consolidados y nuevas promesas que dominan las listas de popularidad.

En su primera edición destacaron nombres como Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez y Yahritza y su Esencia, en un momento clave en el que los corridos tumbados comenzaban a posicionarse como una de las tendencias más fuertes del género.

Este festival reúne lo más importante del regional mexicano / FB: @Festivalarre

Para su segunda entrega, el cartel creció con agrupaciones de gran trayectoria como Los Tigres del Norte, además de exponentes como Gerardo Ortiz y Junior H, ampliando su alcance a diferentes generaciones del público.

Mientras que en su edición en Monterrey, el evento mantuvo su fuerza con artistas como Grupo Firme y Fuerza Regida, acompañados por proyectos como Eslabón Armado, Marca Registrada y Alicia Villarreal, consolidando su perfil como uno de los festivales más relevantes del género en México.

El ARRE se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @Festivalarre

Fecha, sede y detalles del regreso a CDMX

El regreso del ARRE Festival a la Ciudad de México ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de septiembre de 2026, retomando su conexión con el público capitalino.

Aunque el anuncio no menciona directamente el recinto, el video incluye referencias claras a puntos clave como las estaciones del Metro Pantitlán y Ciudad Deportiva, esta última una de las principales vías de acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que refuerza la expectativa de que este recinto vuelva a ser la sede del evento.

El audiovisual también incorpora elementos visuales muy característicos del regional mexicano, como botas y mezclilla, además de escenas de ediciones anteriores que muestran la magnitud del festival y su impacto entre los asistentes.

La 'Venta Compas' estará disponible a partir del lunes 4 de mayo, tanto en la red Ticketmaster / FB: @Festivalarre
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