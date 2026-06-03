FIFA cancela capacitación de voluntarios del Fan Fest por seguridad ¿Ahora qué pasará?

A menos de diez días de que ruede el balón en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, la FIFA tomó una decisión inesperada en México. El organismo internacional canceló la capacitación presencial de voluntarios que estaba programada en el Zócalo de la Ciudad de México y optó por trasladarla al formato virtual debido a las condiciones de seguridad derivadas de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La medida se produce en medio de un escenario de tensión en la capital del país, donde las movilizaciones magisteriales han provocado bloqueos en algunas de las principales vialidades y han generado preocupación entre organizadores y autoridades a pocos días del arranque de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La FIFA está preocupada por las acciones que está realizando la CNTE y que puedan afectar al Fan Festival / Redes Sociales

FIFA modifica actividades rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con información obtenida por El Financiero, la FIFA tenía previsto realizar una capacitación in situ para sus voluntarios en las instalaciones del Fan Fest que será instalado en el Zócalo capitalino.

Las sesiones estaban programadas para llevarse a cabo durante jueves y viernes de esta semana y tenían como objetivo afinar detalles operativos antes del partido inaugural del próximo 11 de junio. Sin embargo, el contexto de movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México llevó al organismo a replantear la logística.

“Por motivos de seguridad y para no poner a nadie en riesgo, hemos decidido realizar estas sesiones de forma virtual”, comunicó la FIFA a los voluntarios durante la tarde del martes.

La decisión busca evitar cualquier situación que pueda comprometer la integridad de los participantes, especialmente cuando el Zócalo se ha convertido en uno de los puntos principales de concentración de las protestas.

Por las acciones del magisterio, la FIFA dará capitación a los voluntarios vía remota / Redes Sociales

El Fan Fest del Zócalo, una de las sedes más importantes

El Fan Fest que se instalará en el corazón de la Ciudad de México es considerado uno de los espacios más relevantes que la FIFA tendrá en territorio mexicano durante la Copa del Mundo. El evento será gratuito y ofrecerá a los aficionados transmisiones en vivo de los partidos, espectáculos musicales, actividades interactivas, experiencias relacionadas con el futbol y una amplia oferta gastronómica.

De acuerdo con los organizadores, el recinto podría recibir hasta 60 mil personas durante las jornadas mundialistas, convirtiéndose en uno de los puntos de reunión más importantes para los seguidores del torneo. Precisamente por la magnitud del evento, la capacitación de voluntarios resulta fundamental para garantizar la correcta operación del espacio durante la justa internacional.

Los accesos al Zócalo por el Fan Fest están cerrados por el momento / Redes Sociales

CNTE intensifica protestas en la Ciudad de México

La cancelación ocurre mientras la CNTE mantiene una serie de movilizaciones que han afectado distintos puntos estratégicos de la capital.

Este martes, integrantes del magisterio volvieron a bloquear Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la ciudad, y protagonizaron actos de vandalismo contra algunas esculturas monumentales instaladas como parte de la ambientación rumbo al Mundial 2026.

Las figuras de futbolistas colocadas sobre Reforma fueron derribadas y algunas aparecieron con mensajes de protesta como: “Si no hay solución, no rodará el balón”. Previamente, los docentes también bloquearon Circuito Interior, una de las arterias viales más importantes de la capital, generando severas afectaciones al tránsito.

La FIFA busca evitar cualquier situación que pueda comprometer la integridad de los participantes / Redes Sociales

Amenazan con afectar el Mundial

Los integrantes de la Coordinadora han advertido que podrían intensificar sus acciones si no obtienen respuesta favorable a sus demandas. Entre sus principales exigencias destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un incremento salarial del 100 por ciento.

Además, algunos sectores del movimiento han señalado que podrían realizar acciones durante el Mundial 2026 si no se alcanzan acuerdos con las autoridades federales.

La posibilidad de que las protestas coincidan con actividades relacionadas con la Copa del Mundo ha generado preocupación entre organizadores y autoridades locales, quienes buscan garantizar condiciones adecuadas para la celebración del torneo.

Los maestros continuarán con sus protestas hasta que sean solucionadas sus demandas / Redes Sociales

Gobierno mantiene diálogo con el magisterio

Pese a la tensión, el Gobierno federal aseguró que continúan las mesas de negociación con representantes de la CNTE. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que los encuentros se realizan en coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

“Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio”, subrayó Delgado a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, la FIFA ya comenzó a tomar medidas preventivas para evitar contratiempos en los días previos al arranque del Mundial, una señal de que la organización sigue de cerca la situación social y política que se vive en la Ciudad de México.