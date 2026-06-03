Florentino Pérez promete llegada de Mourinho si gana las elecciones

Florentino Pérez no quiere dejar ir la presidencia del Real Madrid y, en el marco de las elecciones del equipo, el candidato ha puesto la llegada de José Mourinho al equipo como carta principal en su candidatura.

Mourinho nuevo DT de Real Madrid

De acuerdo con información de The Athletic, desde el pasado 29 de mayo, el entrenador portugués había firmado su contrato para convertirse en el próximo entrenador del Real Madrid. El acuerdo se firmó desde la semana pasada y completará su regreso a la capital española con un contrato hasta junio de 2029.

Sin embargo, el acuerdo entre entrenador y club parece estar sujeto a una condición y se trata de la presidencia del cuadro blanco. En caso de que Florentino Pérez no se quede al mando de la directiva, Mourinho tampoco llegaría al club.

José Mourinho | AP

Florentino condiciona la llegada de Mou

A través de un video difundido en las redes oficiales por la campaña electoral de Florentino Pérez, se anunció la posible llegada del estratega lusitano. En las imágenes aparece el entrenador portugués portando la camiseta del Real Madrid y respondiendo con un contundente “Sí”, mensaje que fue interpretado como la aceptación oficial para encabezar el proyecto deportivo del club en una nueva etapa.

El anuncio llegó después de que Pérez adelantara que este jueves presentaría su “primer gran fichaje”

Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu | AP

Las elecciones detienen el fichaje de Mou

La carrera electoral en el Real Madrid ha condicionado varios de los movimientos institucionales y deportivos de las últimas semanas. Florentino Pérez competirá por la presidencia frente al empresario Enrique Riquelme, en un proceso que representa las primeras elecciones con competencia directa en el club desde hace aproximadamente dos décadas.

La presentación formal del técnico portugués está prevista para después de la jornada de votación. No obstante, la espera ha tenido consecuencias en las negociaciones con el Benfica, institución a la que actualmente pertenece Mourinho.

Según las versiones cercanas al proceso, ambas partes habían acordado inicialmente una cláusula de rescisión de 7 millones de euros. Sin embargo, dicho acuerdo contaba con una vigencia limitada de diez días hábiles, plazo que expiró el pasado viernes. Tras la finalización de ese periodo, la cantidad necesaria para liberar al entrenador aumentó hasta los 15 millones de euros.

Mourinho está confirmado con Televisa | AP

En caso de que Florentino Pérez obtenga la victoria en las elecciones del próximo 7 de junio, Mourinho asumiría la responsabilidad de liderar una nueva etapa deportiva en busca de recuperar protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales y devolver al conjunto madridista a la lucha por los principales títulos del fútbol europeo.

Aun así, queda ver que es lo que hará el Real Madrid en caso de que Florentino Pérez no gane las elecciones del conjunto blanco. En caso de que Riquelme quede al mando del club, Mourinho podría permanecer en Benfica y el cuadro blanco buscar otro estratega que tome las riendas rumbo a la nueva era.