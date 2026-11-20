Football Manager 27 escucha a su comunidad y avanza a su mejor versión | Football Manager 27

A pesar de las críticas, la franquicia realizó cambios para complacer a sus aficionados

La entrega anual del simulador de Sports Interactive y Sega ajusta cuentas con su pasado reciente mediante correcciones en la interfaz, el esperado regreso del cierre de mercado y nuevas herramientas tácticas que devuelven la emoción a la banda.

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¿Qué es lo más destacado del Football Manager 27?

Tras una de las entregas más polémicas en su historia, la conocida franquicia regresa a su habitual cita anual con Football Manager 27. Lo nuevo de Sports Interactive y Sega es un título que admite sus errores y apuesta por mejoras, retoques, añadidos y el regreso de viejos conocidos para confirmar que, aunque todavía lejos, el juego encara el camino correcto hacia su mejor versión.

Uno de los grandes problemas de la edición anterior fue la interfaz, complicando enormemente la navegación y haciendo que no resulte nada intuitiva. Un cambio drástico respecto a las entregas previas que buscaba ser toda una revolución, pero la filosofía de diseño por la que apostó la desarrolladora no cuajó.

Ahora, esa línea continúa funcionando de forma mucho más fluida, con una navegación rápida y con ventanas emergentes que aportan muchos más datos durante el encuentro.

Jugabilidad de Football Manager 27 | Football Manager 27

Todavía está lejos de ser el modelo ideal, pero la empresa ha escuchado a su comunidad y progresa adecuadamente para facilitar el día a día de la partida. La intención de evitar un esfuerzo innecesario al acceder a los entrenamientos y las funciones de ojeo está presente.

Además, destaca el regreso de características clásicas que se habían obviado, como el mejor once histórico y el formato habitual en los sorteos de copa.

Son las once de la noche del último día del mercado y el teléfono no deja de vibrar sin piedad. Pocas sensaciones resumen mejor lo que significa dirigir un club que esa carrera contra el cronómetro, y el simulador decide devolverla al lugar que le corresponde.

Entre las novedades figura el regreso del cierre de fichajes, una decisión que demuestra el objetivo de acercar la simulación a la textura emocional de este deporte con sus llamadas de última hora.

El gran estreno de la temporada se titula Efectividad táctica, cuyo propósito es medir hasta qué punto los futbolistas están capacitados para ejecutar la visión del estratega. Dicho de otro modo, convierte en información visible algo que los expertos conocen bien y evita que un plan fracase por falta de resistencia o lectura en el vestuario.