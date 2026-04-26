Frozen en vivo con orquesta: el plan perfecto para el Día del Niño 2026

La magia de Frozen regresará a lo grande en la Ciudad de México, pero esta vez no será una función cualquiera. El próximo 30 de abril, el Auditorio Nacional será el escenario de una experiencia única que combinará cine y música en vivo, con la proyección de la película acompañada por una orquesta sinfónica, creando un espectáculo pensado para emocionar tanto a niños como a adultos.

Se trata de una función especial en la que la historia que conquistó a millones de personas alrededor del mundo será proyectada en pantalla gigante, mientras la banda sonora es interpretada en vivo por Minería Pops. Esta propuesta busca ofrecer una experiencia inmersiva en la que cada escena cobre una nueva dimensión gracias a la potencia y sensibilidad del sonido en directo.

El próximo 30 de abril, el Auditorio Nacional será el escenario de una experiencia única / Especial

Una experiencia que va más allá del cine

A diferencia de una proyección tradicional, este formato permite que cada momento de la película se viva con mayor intensidad. Desde los pasajes más emotivos hasta las canciones que se han convertido en himnos, como “Libre Soy”, el acompañamiento orquestal transforma la narrativa en un espectáculo envolvente que conecta con el público de una manera distinta.

El resultado es una combinación perfecta entre entretenimiento y calidad artística, en la que la música no solo acompaña la historia, sino que se convierte en protagonista. La sincronización entre la película y la orquesta permite que los asistentes se sumerjan por completo en el universo de Elsa, Anna y Olaf.

Minería Pops de la Sinfónica de Minería será la encargada de darle vida en vivo al show / Especial

Un plan ideal para toda la familia

Este evento se perfila como una de las mejores opciones para celebrar el Día del Niño en 2026, ya que ofrece una alternativa cultural que también resulta accesible y emocionante para los más pequeños. Además de disfrutar de sus personajes favoritos, niñas y niños tendrán la oportunidad de acercarse al mundo de la música sinfónica de una manera divertida y significativa.

Al mismo tiempo, los adultos podrán revivir la historia desde una perspectiva distinta, en un formato que eleva la experiencia cinematográfica a un nivel completamente nuevo. Se trata de un espectáculo que apuesta por la emoción compartida, la nostalgia y la conexión familiar.

Este evento se perfila como una de las mejores opciones para celebrar el Día del Niño en 2026 / Especial

Minería Pops: llevando el cine a la orquesta

Detrás de este espectáculo se encuentra Minería Pops, una propuesta de la Sinfónica de Minería que ha logrado redefinir los conciertos sinfónicos al acercar grandes historias del cine a nuevas audiencias. Su enfoque combina elementos visuales y musicales para crear producciones de alto impacto, capaces de conectar con públicos de todas las edades.

Con este tipo de eventos, la música orquestal se vuelve más accesible, demostrando que puede convivir perfectamente con el entretenimiento contemporáneo y generar experiencias memorables.

Información del evento

La función se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2026 a las 18:30 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación ante la alta demanda que suele generar este tipo de espectáculos familiares.

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