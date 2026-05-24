Fulham cierra la temporada con victoria ante el Newcastle; Raúl Jiménez jugó 23 minutos

El cierre de temporada en la Premier League dejó una postal sobria pero efectiva para el Fulham, que venció 2-0 al Newcastle United en un duelo donde todas las miradas mexicanas apuntaban hacia Raúl Jiménez, quien tuvo participación en la recta final del encuentro.

Derrota de Newcastle ante el Fulham | AP

Fulham pega primero y controla el partido

El partido comenzó con un ritmo lento y muy disputado en el mediocampo, reflejo de dos equipos que ya no se jugaban más que el orgullo y los tres puntos. Desde la banca, Raúl Jiménez observaba un encuentro trabado, con pocas llegadas claras en ambas áreas.

Pese a la falta de intensidad inicial, el Fulham poco a poco comenzó a tomar el control del juego. Los locales adelantaron líneas y generaron mayor peligro, aprovechando la pasividad de un Newcastle que tardó en reaccionar.

Victoria del Fulham en premier League | x:@FulhamFC

La recompensa llegó al minuto 20, cuando Issa Diop apareció dentro del área para empujar de cabeza un rebote tras un tiro libre, firmando el 1-0 que inclinó el partido a favor de los locales. A partir de ese momento, el Fulham manejó los tiempos con mayor comodidad.

Newcastle intentó responder después de la media hora de juego, adelantando sus líneas, pero sin lograr inquietar seriamente la portería rival. El cierre del primer tiempo cayó en un bache, con constantes interrupciones que rompieron el ritmo del encuentro.

Para la segunda mitad, el guion no cambió demasiado. Fulham mantenía el control y generaba algunas aproximaciones, aunque sin contundencia. El partido parecía encaminado a un cierre tranquilo, pero aún faltaba el ingreso del mexicano.

Gol de Tom Cairney con el Fulham | x:@FulhamFC

¿Qué impacto tuvo Raúl Jiménez en el cierre del partido?

Al minuto 71, Raúl Jiménez ingresó al campo con la misión de refrescar el ataque y buscar sentenciar el marcador. Aunque no tuvo una oportunidad clara de gol, su presencia ayudó a fijar a la defensa rival y abrir espacios en los minutos finales.

El golpe definitivo llegó al minuto 80, cuando Tom Cairney sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el 2-0, un gol que prácticamente liquidó el encuentro y aseguró la victoria del Fulham en casa.

En los minutos finales, el trámite se volvió más administrativo. Ambos equipos bajaron la intensidad y esperaron el silbatazo final, sellando así un cierre de temporada sin sobresaltos, pero con participación de Raúl Jiménez, quien sigue sumando minutos y presencia en el futbol inglés.