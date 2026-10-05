El ex pateador mexicano, ganador de dos Super Bowls con Nueva York, recibió un reconocimiento especial durante la victoria de los Giants por 36-24 sobre Arizona

Los New York Giants tuvieron una jornada especial en el MetLife Stadium, donde, además de conseguir una importante victoria de 36-24 sobre los Arizona Cardinals, rindieron homenaje a Raúl Allegre, uno de los mexicanos que dejó huella en la historia de la franquicia. El ex pateador fue reconocido por su trayectoria con el equipo y sus dos anillos de Super Bowl.

Allegre, originario de Torreón, Coahuila, jugó seis temporadas con los Giants entre 1986 y 1991 y fue parte de los equipos que conquistaron el Super Bowl XXI y el Super Bowl XXV. El reconocimiento llegó en una jornada en la que Nueva York aprovechó para mejorar su marca a 3-1 en la temporada.

Raúl Allegre, dos veces campeón del Super Bowl con Giants

Raúl Enrique Allegre Rodríguez llegó a la NFL como pateador después de su paso por la Universidad de Texas en Austin. El mexicano comenzó su carrera profesional con los Baltimore/Indianapolis Colts, donde jugó entre 1983 y 1985.

En 1986 llegó a los New York Giants, franquicia con la que alcanzaría los momentos más importantes de su carrera. Allegre fue parte del equipo que conquistó el Super Bowl XXI, cuando Nueva York derrotó a los Denver Broncos, y posteriormente volvió a levantar el Trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl XXV, ante los Buffalo Bills.

Durante su trayectoria en la NFL disputó 92 partidos de temporada regular y convirtió 137 goles de campo en 186 intentos, para una efectividad de 73.7%.

Después de su etapa con los Giants, Allegre también tuvo un breve paso por los New York Jets en 1991 antes de poner fin a su carrera como jugador profesional.

Raúl Enrique Allegre Rodríguez en su juventud jugando con los Giants | CAPTURA DE PANTALLA ESPN

Giants arrancan 3-1 tras vencer a Arizona

El homenaje a Allegre se dio en medio de una tarde positiva para los Giants, que derrotaron 36-24 a los Arizona Cardinals para colocar su récord en 3-1.

Nueva York consiguió imponer condiciones ante Arizona y sumó una nueva victoria en el inicio de la temporada, mientras que el reconocimiento a Allegre sirvió para recordar el vínculo entre la franquicia y uno de los jugadores mexicanos que ayudaron a construir su historia.