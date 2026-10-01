La artista dijo que revisa sus litigios para evitar cualquier medida que pudiera afectar la libertad de prensa / Especial

La cantante rechazó que sus acciones legales contra Penguin Random House México busquen limitar el trabajo periodístico

Gloria Trevi decidió romper el silencio después de que Penguin Random House México cuestionara las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dentro de la disputa relacionada con el libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta. La cantante publicó un extenso comunicado en redes sociales para rechazar que sus acciones legales tengan como objetivo coartar la libertad de expresión o impedir el ejercicio periodístico.

La controversia se intensificó después de que la editorial acusara al IMPI de censura y llevara el asunto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La resolución administrativa había ordenado retirar menciones e imágenes de Trevi del libro, además de imponer sanciones económicas; sin embargo, actualmente sus efectos se encuentran suspendidos mientras el tribunal revisa el caso.

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El IMPI restringió el uso del nombre e imagen de Gloria dentro de la obra escrita por Karla de la Cuesta / Especial

Gloria Trevi asegura que existe una campaña en su contra

Antes de entrar directamente al conflicto con la editorial, la intérprete cuestionó la narrativa que, desde su perspectiva, la presenta como una figura con suficiente poder para intentar silenciar publicaciones o medios.

“¡Basta de hacerme ver como la artista poderosa! Cuando primero que nada soy una mujer que me he dedicado a trabajar, y ya he soportado mucho. La realidad es que detrás de esta campaña contra mi hay expertos en manipulación de masas, con mucho dinero y poder como Penguin Random House-México, TV Azteca y sus acarreados”.

Trevi sostuvo que continuará defendiendo la libertad de expresión y aprovechó para cuestionar el uso de información falsa o no verificada con fines económicos. En su mensaje también habló de la pérdida de credibilidad que, desde su punto de vista, puede generar el amarillismo dentro de los medios.

“Yo defenderé la libertad de expresión y deseo que muchos medios de comunicación recuperen la credibilidad y dignidad que el amarillismo y las mentiras en busca de raitings o views les han robado…¡y no! No deben de monetizar utilizando MENTIRAS ni conmigo, ni con deportistas, políticos….ni contigo que estás leyendo esto, porque en el momento en el que la mentira se vuelve dinero no existe imparcialidad, solo ambición e incitación al odio, al morbo y a la ignorancia. Creo firmemente que la TRANSPARENCIA en la información nos beneficiará a todos”, mencionó en su post en redes.

La Trevi respondió acusando a la editorial de difundir información que considera falsa / FB: @GloriaTreviOficial

¿Qué pasó entre Gloria Trevi y Penguin Random House?

Penguin Random House sostiene que el libro constituye un trabajo de interés público y ha acusado al IMPI de limitar la libertad de expresión mediante la resolución emitida contra la publicación. La editorial presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y consiguió medidas cautelares que, por ahora, permiten que la obra continúe comercializándose mientras se analiza el fondo del litigio.

Trevi, en cambio, sostiene que la publicación contiene información falsa o inexacta y anunció que continuará ejerciendo acciones legales tanto contra la autora como contra la editorial y quienes reproduzcan material que, desde su perspectiva, afecte su imagen.

“He leído el boletín de prensa que Penguin Random House-México ha emitido quejándose de resoluciones legales que me favorecen, dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), respecto al uso de mi nombre en una publicación de su editorial. Al respecto informo: La publicación que defienden es una falsedad y por ello he ejercido y seguiré ejerciendo acciones legales contra la autora, la editorial y contra todos los que diseminen información falsa o inexacta”.

Trevi cuestiona el poder económico de la editorial

Dentro de su comunicado, Gloria Trevi también puso sobre la mesa el tamaño de Penguin Random House y cuestionó la manera en que la compañía obtiene ingresos mediante determinadas publicaciones.

“Presumen que son parte de la editorial más grande del mundo, que tienen presencia en más de 175 países y que el año pasado generaron ventas globales por $5.6 mil millones de dólares”.

La cantante dirigió particularmente sus críticas hacia la operación mexicana de la compañía y a su directivo Roberto Banchik, a quien acusó de permitir la publicación de materiales que, según ella, dañan la reputación de diferentes figuras públicas.

“Lo que no dicen es que su oficina de México, liderada por Roberto Banchik, es la única que genera más de la mitad de sus ingresos por la publicación de libelos difamando, denigrando y dañando la reputación de actrices, actores, funcionarios públicos y cantantes -como es mi caso- con base en especulaciones o de plano calumnias. Vender estas falsedades es robarle a la gente su dinero”.

Gloria Trevi se fue directo contra Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México / Especial

Gloria Trevi alza la voz contra Roberto Banchik

La intérprete continuó su mensaje directamente contra Roberto Banchik y cuestionó la forma en que, desde su perspectiva, la editorial realiza negocios con publicaciones relacionadas con figuras conocidas.

“El señor Banchik se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira y de no verificar la información que publica. Eso es inaceptable en México, en Alemania -donde está la matriz de la editorial- y en el Mundo. De hecho, en México han entrado en vigor nuevas reglas para proteger a las audiencias y hace una década que existe una ley de réplica. Pero la editorial Penguin Random House México quiere un tratamiento privilegiado, distinto al del resto de los medios de comunicación en México. ¿Para qué? Para seguir lucrando millones con base en mentiras”.

Posteriormente elevó todavía más el tono del comunicado y acusó al directivo de misoginia.

“Señor Banchik, conmigo y muchas mujeres ha topado. Es un misógino que se atreve a publicar mentiras de varias de nosotras y ha dañado a nuestras familias. Todo por dinero. Además, es un cobarde que ni en su rueda de prensa se atrevió a dar la cara. Manda a sus abogados. Ojalá recapacite lo que está haciendo y si no, habrá de enfrentar a la justicia”.

¿Gloria Trevi quiere limitar la libertad de expresión?

Este fue uno de los puntos centrales del comunicado. La cantante negó haber solicitado al IMPI medidas destinadas específicamente a impedir la libertad de expresión y explicó que sus acciones buscan protegerla frente a publicaciones que considera infundadas y evitar que terceros lucren con su nombre.

“Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. He pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre. Pero estoy ordenando a mis abogados revisen con detalle los varios litigios que he presentado para asegurar, de haber cualquier duda, se desistan de cualquier procedimiento que pudiera implicar la más mínima traba a la libertad periodística. Yo sí creo en esta. Usted, señor Banchick, sólo la usa para buscar ganar dinero”.

La declaración cobra especial relevancia porque la editorial ha argumentado precisamente que la resolución del IMPI podría generar un efecto inhibidor sobre publicaciones periodísticas e informativas relacionadas con figuras públicas. Trevi, por su parte, afirma que su intención no es censurar, sino combatir información que considera falsa.

Gloria Trevi manda mensaje a los medios de comunicación

Para cerrar su comunicado, la cantante buscó diferenciar la disputa específica que mantiene con la editorial de su relación general con los medios de comunicación.

“Mi respeto y cariño a todos los medios de comunicación, en México, públicos y privados, que en condiciones difíciles siempre han hecho una gran labor y puesto en alto el nombre de nuestro país”.