La categoría sigue analizando alternativas para el cierre de la campaña a pesar del conflicto que continúa en Asia Occidental

Nueve carreras faltan para que concluya la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y por ahora lo único que tiene seguro la organización es que la última fecha se correrá el domingo 6 de diciembre; en dónde es la duda que prevalece. El calendario oficial tiene previsto que se corra en Yas Marina, para finalizar con el Gran Premio de Abu Dhabi como en los últimos años, pero el conflicto en Asia Occidental ha obligado a buscar alternativas, entre las que suena con fuerza Imola, antigua sede del Gran Premio de Emilia-Romagna.

La problemática socio-política que se vive en la región del Golfo Pérsico ya forzó que el Gran Premio de Arabia Saudita y el de Baréin no se llevaran a cabo a inicios de la temporada como estaba previsto. En el caso del primero, se canceló de forma definitiva, mientras que el segundo se reagendó para el próximo 4 de octubre y se correrá en Malasia como sede temporal. Esta misma medida se podría tomar con las dos últimas carreras, Qatar y Abu Dhabi, pero para trasladarlas a Europa.

Ya desde julio de este año, el presidente de la categoría, Stefano Domenicali, señaló que su idea era volver al Viejo Continente y no viajar a Estados Unidos. "Si miras temperaturas en Europa en invierno, es menos frío que en Las Vegas cuando hemos corrido, no añadiremos otra carrera en EEUU, en esa época está la NFL con muchos fans y no queremos ponernos delante de algo así tan grande", declaró el directivo en esa ocasión, en la cual afirmó que septiembre era la fecha límite para tomar una decisión.

Pero el mes está por finalizar y no hay certeza alguna. De acuerdo con Motorsport, los organizadores –principalmente los de Abu Dhabi, que no quieren renunciar a recibir el último Gran Premio del Campeonato– afirman que las carreras pueden celebrarse con tranquilidad. No obstante, Liberty Media –propietaria de los derechos de la F1– no quiere involucrarse ni siquiera indirectamente con el conflicto, aunque tampoco le conviene cubrir el alto pago de las multas estipuladas en los contratos de los Grandes Premios.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Emilia-Romagna en la F1 | AP

Equipos de F1 ya se preparan para viajar a Imola

El mismo medio afirmó que, a pesar de que no se ha tomado una decisión, las escuderías ya reservaron –por precaución– hoteles en Imola para el fin de semana del 6 de diciembre. Además, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari se está alistando para que la pista, las gradas y el paddock estén listos para usarse en caso de que el final de la Temporada 2026 sí se traslade de Asia Occidental a Italia.

Por otra parte, según Motorsport.com Italia, algunos fabricantes de F1 y MotoGP ya pidieron a sus equipos que no viajen a zonas de riesgo. Además, hay rumores de que en algunas marcas ya entraron en vigor la prohibición de vuelos sobre zonas inseguras, lo que complica la logística y los desplazamientos. A pesar de ello, nadie se anima a tomar una postura firme respecto a la situación e incluso están a la espera de que los gobiernos intervengan directamente.

¿Qué problemas tiene Imola para albergar la F1?

El tiempo se volvió un factor clave en este escenario, pues incluso con los trabajos que comenzaron a hacerse, el Autódromo Enzo e Dino Ferrari no tendrá el aforo que tuvo en 2025, la última vez que se celebró el Gran Premio de Emilia-Romagna. Lo anterior porque en algunas zonas del circuito, las condiciones del terreno ya no permiten la instalación de gradas. Además, está trabajando en un aparcamiento nuevo para evitar que los vehículos se queden en el barro, por lo que los trabajos se están realizando con prisa y sin la certeza de si sí se celebrará ahí la última carrera del año.