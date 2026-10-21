¿Habrá desabasto y aumento en el precio del pollo en México? Esto dice la Secretaría de Agricultura

México suspendió temporalmente las importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil tras detectarse un brote de la enfermedad de Newcastle

La suspensión temporal de importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil encendió las dudas entre los consumidores mexicanos: ¿podría faltar pollo en las próximas semanas?, ¿aumentará su precio? Ante estas interrogantes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aseguró este martes que el abasto se encuentra garantizado y descartó, por el momento, que las restricciones sanitarias provoquen incrementos en el costo de este alimento.

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La medida adquiere relevancia debido a que Brasil es uno de los principales proveedores de productos avícolas para México, por lo que la interrupción temporal de las operaciones podría generar inquietud respecto a la disponibilidad del producto. Sin embargo, las autoridades federales sostienen que actualmente existe suficiente oferta para cubrir las necesidades del mercado nacional mientras se analiza la evolución de la situación sanitaria.

Hay una suspensión temporal de importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil / Magnific

¿Habrá desabasto de pollo en México?

Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura, aseguró que el Gobierno federal mantiene bajo análisis las condiciones del mercado con el objetivo de evitar afectaciones para los consumidores y garantizar que el pollo continúe disponible.

Tras participar en la ceremonia de colocación de certificados bursátiles de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la funcionaria explicó que las autoridades ya trabajan en el tema.

“Estamos trabajando en ello. Yo, de hecho, ahorita voy camino a una reunión para ver este tema. Pero sí está garantizado”, dijo.

Cuando fue cuestionada específicamente sobre la posibilidad de que exista desabasto de pollo en México, López Gutiérrez respondió de manera directa: “No, no, no. Ahorita vamos bien”.

La Secretaría de Agricultura aseguró este martes que el abasto se encuentra garantizado / Magnific

¿Subirá el precio del pollo en México?

Otra de las principales preocupaciones tiene que ver con el bolsillo de los consumidores. Una reducción en la disponibilidad de producto importado podría generar presión sobre el mercado; sin embargo, la Secretaría de Agricultura descartó por el momento que exista un incremento derivado de la suspensión de productos procedentes de Brasil.

Esto significa que, con la información disponible hasta ahora, las autoridades federales no prevén un escenario inmediato de desabasto ni de aumento en el precio del pollo por esta medida sanitaria.

La situación, no obstante, continuará bajo revisión debido a la importancia que tienen las importaciones dentro del consumo nacional. Agricultura mantiene reuniones para analizar las condiciones del mercado y las inquietudes planteadas por productores y ganaderos.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves / Magnific

¿Por qué México suspendió las importaciones avícolas de Brasil?

México determinó el 19 de octubre suspender temporalmente la importación de productos avícolas procedentes de Brasil, luego de que las autoridades sanitarias brasileñas confirmaran un brote de la enfermedad de Newcastle en una unidad de producción comercial localizada en Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

La restricción fue implementada por la Secretaría de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) como una medida preventiva para proteger a la industria avícola mexicana y reducir el riesgo de que el agente infeccioso ingrese al territorio nacional.

La suspensión permanecerá mientras las autoridades mexicanas reciben y analizan información zoosanitaria relacionada con el control del brote en Brasil. La evaluación se realizará conforme a los protocolos sanitarios correspondientes antes de determinar cuándo podrían restablecerse las operaciones.

¿Qué es la enfermedad de Newcastle?

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves y representa un riesgo importante para las unidades de producción avícola. Precisamente por ello, las autoridades mexicanas activaron medidas preventivas después de recibir información sobre la presencia del virus en una unidad comercial brasileña.

México se mantiene libre de la enfermedad de Newcastle, por lo que el objetivo de la suspensión es preservar ese estatus sanitario y evitar posibles afectaciones a las granjas nacionales.

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección General de Salud Animal del Senasica desactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios correspondientes en su plataforma, mecanismo que impide temporalmente el ingreso de las mercancías contempladas dentro de la medida.

¿Qué productos de Brasil no pueden ingresar a México?

La suspensión no se limita exclusivamente a la carne de pollo que llega a los establecimientos comerciales. Las autoridades incluyeron diferentes mercancías y animales de origen avícola que podrían representar una vía para la introducción de la enfermedad.

Entre los productos contemplados se encuentran carne de ave y despojos avícolas, huevo fértil destinado a reproducción, pollitos de hasta tres días de edad, aves canoras y de ornato, aves rapaces destinadas a comercialización y mascotas procedentes de Brasil que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por la restricción.