Hackean la página de la Liga MX; alertan por incidente en su sitio web

La página oficial de la Liga BBVA MX fue blanco de un presunto hackeo, lo que generó atención sobre la seguridad de la plataforma del futbol mexicano

La página de la Liga BBVA MX habría sido hackeada, luego de que varios aficionados reportaran un incidente relacionado con el sitio oficial del organismo que organiza el futbol mexicano. La situación generó interrogantes sobre la seguridad de la plataforma y el posible alcance de la intervención.

Hasta el momento, es importante confirmar qué cambios se realizaron en el sitio, si la Liga MX emitió alguna postura oficial y si el incidente afectó los servicios o la información disponible para los usuarios.

¿Qué pasó con la página de la Liga MX?

El incidente puso bajo la lupa la seguridad digital de la Liga BBVA MX. Algunos aficionados tomaron captura de pantalla del incidente que decía “Hacked by STNXZ” con una pantalla negra y letras rojas, justo cuando algunos usuarios querían consultar resultados o alineaciones de sus equipos favoritos.

Camilo Vargas despeja ante la mirada de Ricardo Marín en el Clásico Tapatío | Imago7

Durante la jornada sabatina de la jornada 11 de la Liga MX, el portal de X y todas sus redes sociales siguen funcionando con normalidad, en espera de que el sitio web vuelva a funcionar con normalidad.

Ahora, el sitio aparece como “no disponible” hasta el momento, sin tener una respuesta clara de la misma Liga MX.

Se espera que una postura oficial permita aclarar lo sucedido y conocer si se tomaron medidas para restablecer la seguridad del sitio.