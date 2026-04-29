¡Hasta ellos lo sienten! Dan paletas heladas a animales por ola de calor en CDMX

Ante las altas temperaturas que se han registrado en la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó una serie de medidas en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre para garantizar el bienestar de los animales. Entre las acciones más llamativas destaca la elaboración de paletas de hielo especialmente diseñadas para cada especie, con el objetivo de mantenerlos hidratados y frescos durante la temporada de calor.

Estas paletas no son un simple entretenimiento, sino que forman parte de la dieta diaria de los animales y están elaboradas con ingredientes adecuados a sus necesidades nutricionales. De esta manera, además de refrescarlos, contribuyen a su alimentación y bienestar general en un periodo donde las altas temperaturas pueden afectar su salud.

“Preparadas especialmente para ellos, son parte de su alimentación y una forma deliciosa de mantenerse hidratados”, señaló la dependencia.

A través de sus redes sociales, la Sedema compartió diversas imágenes donde se observa a distintas especies disfrutando de estas paletas, evidenciando cómo esta estrategia no solo ayuda a combatir el calor, sino que también estimula su comportamiento natural y mejora su calidad de vida dentro de los espacios de conservación.

Las paletas de hielo son especiales y de acuerdo a la alimentación de cada animal / FB: @sedemacdmx

Medidas ante la ola de calor

La implementación de estas acciones ocurre en el contexto de una intensa ola de calor que ha impactado a la capital del país, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar medidas tanto para humanos como para animales. En este escenario, especialistas recomiendan mantener especial atención a la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horarios críticos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la exposición entre las 11:00 y las 16:00 horas puede derivar en golpes de calor, deshidratación severa y otros riesgos para la salud. Por ello, se insiste en el uso de ropa ligera, protector solar y una ingesta constante de agua.

Los animales deben de estar hidratados ante la ola de calor que azota la Ciudad de México / FB: @sedemacdmx

Recomendaciones para la población

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante el calor, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y mascotas. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar permanecer dentro de vehículos cerrados, buscar espacios ventilados y mantenerse informados a través de los avisos oficiales.

Además, el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continuará siendo clave en los próximos días, ya que aunque se prevé una ligera disminución de temperaturas hacia el fin de semana, el sistema anticiclónico que provoca el calor extremo sigue presente.

La Secretaría del Medio Ambiente se mantiene al tanto de la salud de los animales en los zoológicos de la CDMX / FB: @sedemacdmx