“He visto a Galilea Montijo desnuda”: Julio Camejo y Rafa Mercadante se enfrentan en La Granja VIP 2

Julio Camejo y Rafa Mercadante protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante La Granja VIP 2 / Especial

Una discusión frente a los granjeros elevó la tensión cuando salió a relucir una conversación sobre la conductora y un supuesto encuentro que el actor habría contado

La segunda noche de eliminación de La Granja VIP 2 terminó con un enfrentamiento entre Julio Camejo y Rafa Mercadante, luego de que una conversación sobre las estrategias dentro del reality derivara en una confrontación relacionada con Galilea Montijo.

El intercambio comenzó cuando Rafa cuestionó a Julio por un supuesto acuerdo que, de acuerdo con su versión, el actor le habría planteado antes de entrar al conflicto: mantener unidos a los actores para hacer frente a los influencers.

“Compadre, somos actores, tenemos que cubrirnos los actores”, recordó Rafa frente a los demás participantes. Posteriormente, le reclamó a Camejo que, pese a no haber hablado con él durante un tiempo, sí le había propuesto formar un frente entre los actores.

La discusión entre Julio Camejo y Rafa Mercadante terminó involucrando a Galilea Montijo / Redes Sociales

“Yo llegué aquí sin estrategia y me llamaste”, afirmó Rafa, antes de preguntarle directamente: “¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?”. Julio respondió afirmativamente, aunque la conversación tomó un rumbo distinto cuando explicó que no estaba dispuesto a participar en esa supuesta alianza debido a la manera en que, según él, Rafa habría hablado de algunas mujeres.

La acusación que elevó la tensión

Durante la discusión, Julio acusó a Rafa de tener una conducta irrespetuosa hacia las mujeres y lanzó una fuerte declaración: “Usted trata a las mujeres como una basura”.

Fue entonces cuando el nombre de Galilea Montijo apareció en medio del enfrentamiento. Camejo señaló que Rafa supuestamente había dicho que había visto desnuda a la conductora, a quien identificó como su amiga.

Rafa Mercadante y Julio Camejo intercambiaron acusaciones frente a los demás granjeros / Especial

“Usted dijo que Galilea Montijo la había visto desnuda. Galilea Montijo es amiga mía”, expresó Julio.

La acusación provocó que Rafa intentara bajar la intensidad del intercambio con un “Tranqui, tranqui”, mientras Camejo dejó claro que estaba dispuesto a continuar con la confrontación: “Contigo sí, contigo sí me voy a poner de tú por tú”.

La discusión entre Julio y Rafa sube de tono

Lejos de terminar, el enfrentamiento subió nuevamente de tono cuando Julio explicó por qué no aceptaría formar parte de una alianza con Rafa.

“Por eso no me monto en tu barco, porque yo no me monto en los barcos de los hombres que tratan mal a las mujeres”, afirmó Camejo.

En ese momento también mencionó a Manelyk y Kunno, asegurando que Rafa habría realizado el comentario sobre Galilea cuando él pasó cerca de ellos.

Julio Camejo confrontó a Rafa Mercadante por un supuesto comentario sobre Galilea Montijo / Captura de pantalla

“Como trataste a Manelyk, como le dijiste a Kunno cuando yo pasé: ‘He visto a Galilea Montijo desnuda’”, sostuvo Julio.

Rafa negó inicialmente haber realizado dicha declaración, aunque después respondió: “Sí, pero yo no me estaba burlando de eso”.

La explicación no convenció a Camejo, quien cuestionó que pudiera tratarse simplemente de un comentario y respondió: “Eso no es comentario, porque ese comentario sale a nivel nacional y la dignidad de una mujer depende del silencio de un hombre. Silencio que usted no tiene”, sentenció.

Una discusión sobre estrategias dentro de La Granja VIP 2 terminó en un enfrentamiento entre Julio Camejo y Rafa Mercadante / Captura de pantalla

Galilea Montijo queda en el centro de la polémica

La discusión terminó dejando a Galilea Montijo en el centro del conflicto entre ambos participantes. Mientras Julio insistió en que el supuesto comentario había sido inapropiado, Rafa sostuvo que no tenía la intención de burlarse y que únicamente lo estaba comentando.

Julio Camejo y Rafa Mercadante protagonizaron un tenso intercambio durante la segunda noche de eliminación de La Granja VIP 2 / Especial

“Lo estaba comentando”, explicó Rafa durante el intercambio. Ante esto, Camejo respondió: “Ah, pues”, antes de reiterar su postura sobre la manera en que, según él, deben manejarse este tipo de situaciones.

De esta manera, la discusión inicial sobre las alianzas dentro de La Granja VIP 2 quedó en segundo plano y dio paso a un enfrentamiento personal entre Julio y Rafa frente al resto de los granjeros.