ÚLTIMO MINUTO: Héctor Herrera es arrestado en Texas por presuntamente conducir en estado de ebriedad

El mediocampista del Houston Dynamo habría sido arrestado la noche del sábado en Montgomery County por conducir bajo la influencia del alcohol

Héctor Herrera se encuentra en el centro de la polémica en Estados Unidos. El mediocampista mexicano fue detenido la noche del sábado 21 de noviembre en Montgomery County, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), de acuerdo con reportes policiales difundidos por medios locales. La situación representa un nuevo contratiempo para el futbolista, quien actualmente milita en el Houston Dynamo de la Major League Soccer.

El arresto ocurre en un momento importante para el conjunto texano, que se prepara para disputar la primera ronda de los Playoffs de la MLS frente a los San Jose Earthquakes. El primer encuentro de la serie está programado para el martes 24 de noviembre, por lo que la situación del mexicano genera incertidumbre sobre su posible participación en el compromiso.

¿Por qué fue detenido Héctor Herrera en Estados Unidos?

De acuerdo con la información difundida, el exjugador de la Selección Mexicana y medallista olímpico de 2012 fue arrestado por un presunto caso de conducción bajo la influencia del alcohol, conocido en Texas como DWI. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles del incidente ni el desenlace de su situación legal.

Tampoco existe, hasta ahora, un pronunciamiento oficial del Houston Dynamo o de la MLS sobre posibles sanciones deportivas o disciplinarias para el mediocampista. Por ello, todavía no se puede confirmar si el incidente tendrá consecuencias inmediatas en su participación con el equipo.

Héctor Herrera y Chucky Lozano se encuentran en la MLS| Captura de pantalla

¿Qué sigue para Héctor Herrera con el Houston Dynamo?

El futbolista mexicano regresó al Houston Dynamo para la temporada 2026, después de su paso por el Toluca, equipo con el que conquistó dos títulos de Liga MX durante 2025, donde regresó a la institución de la MLS después de una indisciplina contra un árbitro.

Herrera tiene contrato con la institución texana hasta el final de 2026, con una opción de extensión hasta junio de 2027. Ahora, además de la situación deportiva del equipo en la postemporada, el mediocampista tendrá que atender el proceso legal derivado de su detención.