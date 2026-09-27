¡Otra vez! Héctor Herrera es expulsado por agredir a un rival en la MLS

Héctor Herrera es expulsado por agredir a un rival en la MLS | AFP

El mediocampista mexicano vio la tarjeta roja tras protagonizar un altercado en la derrota del Houston Dynamo ante Sporting Kansas City

Héctor Herrera volvió a estar en el centro de la polémica en la MLS. El mediocampista mexicano fue expulsado durante la derrota del Houston Dynamo por 2-0 frente al Sporting Kansas City, luego de protagonizar una agresión contra un futbolista rival.

La tarjeta roja se convirtió en un nuevo episodio de indisciplina para el jugador, quien ya había sido sancionado anteriormente por una conducta antideportiva durante su primera etapa con el conjunto texano.

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¿Por qué expulsaron a Héctor Herrera ante Sporting Kansas City?

La acción ocurrió durante el tiempo agregado de la primera mitad, cuando Herrera se involucró en un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. El mexicano sujetó del cuello a Taylor Calheira, delantero del Sporting Kansas City, y posteriormente lo empujó hasta derribarlo.

El incidente se produjo después de un altercado entre Andre Luiz y Franco Negri, situación que provocó que varios jugadores se acercaran y aumentara la tensión sobre el terreno de juego. En medio de la confrontación, Herrera se dirigió hacia Calheira y lo agredió, por lo que el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja.

Con un jugador menos, el Houston Dynamo terminó cayendo por 2-0 ante el Sporting Kansas City, en un encuentro que también quedó marcado por la expulsión del futbolista mexicano.

Héctor Herrera jugando con el Houston Dynamo | AFP

Héctor Herrera y sus antecedentes de indisciplina en la MLS

Esta no es la primera ocasión en que Herrera recibe una sanción por una conducta antideportiva en el futbol estadounidense. En noviembre de 2024, el mediocampista fue castigado con dos partidos de suspensión y una multa económica por escupir a un árbitro durante un encuentro frente al Seattle Sounders.

Aquel episodio ocurrió durante su primera etapa con el Houston Dynamo y tuvo consecuencias en su continuidad con el club. Pat Onstad, entonces gerente general de la institución, explicó que la decisión de no renovar al mexicano respondió principalmente a una disminución en su rendimiento, aunque reconoció que el incidente con el silbante también influyó.

Tras su salida de Houston, Herrera regresó al futbol mexicano para incorporarse al Toluca en 2025. Con los Diablos Rojos conquistó un bicampeonato de Liga MX, además de los títulos de Campeón de Campeones y Campeones Cup.

A comienzos de 2026, el mediocampista volvió al Houston Dynamo. En esta segunda etapa, el mexicano había tenido participación constante, con más de 20 partidos disputados y dos anotaciones antes de protagonizar este nuevo episodio que lo coloca nuevamente bajo los reflectores.