El futbolista mexicano volvió del Viejo Continente para fichar con el Puebla

Tras un breve paso por el Círculo de Brujas en Bélgica, Heriberto Jurado volvió a la Liga MX para fichar con el Puebla. El canterano de Necaxa llega a préstamo con La Franja; sin embargo, mantiene el sueño europeo intacto.

¿Qué dijo Heriberto Jurado?

El atacante ya se encuentra con el conjunto poblano y ha resaltado que nunca dejó de pelear durante su paso en Europa: "Cuando tomé el reto de ir para allá, muy emocionado de afrontar sabía que no iba a ser fácil que por momentos iban a ser difíciles, que tuve momentos difíciles, que intenté pelearlo hasta el final", destacó en una entrevista con TV Azteca.

Heriberto Jurado disputa un balón en el partido de Cercle Brugge | AFP

Jurado destacó que se mantiene concentrado en el presente sin dejar de lado el futuro: "Hoy me toca estar de vuelta, como te digo, pero nada estoy enfocado ahorita en el hoy y con la mente en lo que viene"

El canterano del Necaxa mencionó que tiene la deuda futbolística en el Viejo Continente y que buscará volver en du momento: "Obvio uno se queda con esa espinita siempre y obvio que tengo muchas ganas de quitármelo."

"Pero para eso yo se que tengo que trabajar en el ahora y después en el futuro buscar esa oportunidad y la volveré a tomar y volveré a tomar el riesgo", catapultó el joven de 21 años.

Heriberto Jurado, en festejo de gol con el Necaxa| MEXSPORT

Y es que, el originario de Cacahoatán, Chiapas, tomó la decisión de repatriarse tras un paso fugaz por el futbol europeo. Jurado había llegado al Círculo de Brujas de la Primera División de Bélgica en febrero de 2025.

Pero la falta de minutos sobre el terreno de juego impulsó al extremo a buscar una nueva oportunidad en México con el Puebla que dirige Gerardo Espinoza en busca de retomar nivel futbolístico.

Heriberto Jurado en su etapa como jugador del Neacxa | MEXSPORT

¿Cómo fue su paso en Necaxa?