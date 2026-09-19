El exportero de mexicano reaccionó rápidamente para apagar el fuego que alcanzó la cabeza de un joven paratleta

Óscar 'Conejo' Pérez protagonizó un momento fuera de las canchas al intervenir para auxiliar a un niño que comenzó a incendiarse accidentalmente durante un evento oficial en Pachuca. El histórico exportero de la Selección Mexicana utilizó su chamarra para sofocar las llamas y evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

El actual director del Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE) se encontraba presente en la ceremonia de abanderamiento de la delegación de Hidalgo que participará en la Paralimpiada Nacional. Durante una presentación cultural, una llama alcanzó accidentalmente la cabeza de uno de los jóvenes paratletas.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los asistentes reaccionaron ante la emergencia. Inicialmente, un adulto trató de apagar el fuego utilizando una bandera, pero no consiguió sofocar por completo. En ese momento, Pérez se acercó rápidamente, se quitó la chamarra y la utilizó para extinguir las llamas.

Óscar 'Conejo' Pérez, exportero mexicano, en su etapa como parte del cuerpo técnico de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuál es el estado de salud del niño?

De acuerdo con reportes de la prensa local, el menor fue trasladado a un hospital inmediatamente después del incidente para recibir atención médica. Posteriormente fue reportado fuera de peligro, aunque presentó quemaduras en el rostro, la frente y la cabeza.

El accidente ocurrió durante una presentación que incluía una flauta ancestral acompañada por una llama. Reportes locales señalaron que las condiciones de viento en el lugar pudieron contribuir a que el fuego alcanzara al joven durante la ceremonia.

Conejo Pérez asistió al evento como director del INHIDE

Pérez estuvo presente en el acto debido a su cargo como director general del Instituto Hidalguense del Deporte. El exportero asumió funciones dentro del organismo después de una extensa trayectoria como futbolista profesional, en la que también defendió durante varios años la portería de la Selección Mexicana.

La ceremonia se realizó en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento y fue encabezada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Durante el evento se presentó oficialmente a la delegación que representará al estado en la próxima edición de la Paralimpiada Nacional.

En total, Hidalgo contará con 72 deportistas con discapacidad que participarán en 11 disciplinas. La Paralimpiada Nacional se llevará a cabo en Jalisco del 20 de septiembre al 10 de octubre