¿Hiciste un montaje sexual con IA? Podrías terminar en prisión

La inteligencia artificial ha revolucionado la manera en que se crean imágenes, videos y audios, pero también abrió la puerta a nuevas formas de violencia digital. Ante este escenario, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal estatal que castigará con penas de hasta ocho años de prisión a quienes utilicen estas herramientas para generar contenido sexual falso usando la imagen, voz o apariencia de una persona sin su consentimiento.

La modificación al artículo 176 Bis fue avalada por unanimidad y busca cerrar un vacío legal que existía frente al crecimiento de los llamados deepfakes sexuales, materiales creados mediante inteligencia artificial que simulan escenas íntimas protagonizadas por personas que nunca participaron en ellas. Además de las penas de cárcel, la reforma contempla multas económicas para quienes creen, distribuyan o compartan este tipo de contenido.

Se buscan evitar los llamados deepfakes sexuales, que son creados mediante inteligencia artificial / Magnific

Los deepfakes sexuales, una amenaza cada vez más real

Los avances tecnológicos permiten hoy generar imágenes y videos extremadamente realistas utilizando fotografías, grabaciones de voz o incluso material obtenido de redes sociales. El problema es que estos contenidos pueden parecer auténticos a simple vista, provocando graves afectaciones a las víctimas.

Los llamados deepfakes sexuales utilizan elementos como el rostro, la voz, características físicas o imágenes públicas de una persona para fabricar escenas íntimas inexistentes. Aunque el material sea completamente falso, el daño que puede generar es real y profundo.

Durante la discusión legislativa, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla explicó la importancia de esta reforma y señaló: “Lo que esta reforma protege es la dignidad, la intimidad y la vida privada de las personas que pueden ser víctimas de este tipo de agresiones digitales”.

Las mujeres son las principales víctimas de estos cambios de imagen sin su autorización / Magnific

¿Qué cambia con la nueva ley?

Antes de esta modificación, la legislación jalisciense ya contemplaba sanciones para quienes difundieran imágenes íntimas alteradas o manipuladas sin autorización. Sin embargo, el marco legal no abordaba claramente los casos donde el contenido era creado completamente desde cero mediante inteligencia artificial.

Con la reforma, podrán ser castigadas las personas que: Creen contenido sexual falso con IA.

Difundan imágenes íntimas fabricadas.

Compartan videos sexuales simulados.

Distribuyan audios manipulados con fines sexuales.

Utilicen el rostro o apariencia de alguien sin permiso.

Imiten la voz de una persona para generar contenido íntimo.

Difundan deepfakes en redes sociales, aplicaciones o grupos de mensajería.

La nueva disposición reconoce que el daño puede existir incluso cuando nunca hubo una fotografía o video íntimo real de la víctima.

Las leyes de Jalisco ahora castigarán hasta con 8 años de prisión a quien manipule fotos con un fin sexual / Magnific

La evolución de la Ley Olimpia

La reforma también amplía el alcance de la llamada Ley Olimpia, que originalmente se enfocaba en castigar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Ahora, las autoridades reconocen que la violencia digital ha evolucionado con la tecnología y que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para el acoso, la humillación y la extorsión.

La diferencia principal es que ya no será necesario que exista una imagen íntima auténtica para que se configure el delito. Bastará con que el material haya sido creado artificialmente utilizando la identidad de una persona sin su autorización.

La idea principal es salvaguardar los ataques que sufren las jóvenes en escuelas o redes sociales / Magnific

Las consecuencias para las víctimas

Los especialistas advierten que el impacto de un deepfake sexual puede extenderse mucho más allá de internet. Aunque una publicación sea eliminada, el contenido puede descargarse, replicarse y circular durante años en diferentes plataformas.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran: Ansiedad.

Depresión.

Daño a la reputación.

Aislamiento social.

Problemas laborales o escolares.

Hostigamiento digital.

Amenazas.

Extorsión.

En algunos casos, los responsables utilizan este tipo de materiales para presionar a las víctimas, exigir dinero o mantenerlas bajo amenazas constantes.

La reforma también amplía el alcance de la llamada Ley Olimpia / Magnific

Una forma de violencia digital de género

Durante el debate legislativo también se destacó que las mujeres suelen ser las principales víctimas de este tipo de agresiones.

Los deepfakes sexuales son utilizados con frecuencia para humillar, controlar, intimidar o dañar la imagen pública de mujeres y adolescentes, por lo que la reforma incorpora una perspectiva de protección frente a la violencia digital de género.

El riesgo aumenta cuando estos contenidos son compartidos en entornos escolares, laborales, familiares o en redes sociales, donde la difusión puede alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos.

El caso que encendió las alertas

Como ejemplo de la urgencia de actualizar las leyes, durante la discusión se mencionó un caso ocurrido en 2024 en Córdoba, Argentina, donde un joven de 19 años creó y difundió imágenes pornográficas falsas de 16 compañeras de escuela utilizando inteligencia artificial.

Debido a que no existía una figura penal específica para sancionar este tipo de conductas, las autoridades tuvieron que recurrir a otros delitos relacionados con violencia de género para procesar el caso. Situaciones como esa fueron utilizadas para demostrar que la legislación debe adaptarse al avance tecnológico y ofrecer herramientas legales para proteger a las víctimas.

¿Qué hacer si eres víctima de un deepfake sexual?

Las autoridades recomiendan conservar toda la evidencia posible antes de denunciar.

Entre las acciones más importantes destacan: Guardar capturas de pantalla.

Conservar enlaces y publicaciones.

Registrar nombres de usuario.

Anotar fechas y horarios.

No reenviar el contenido.

Evitar negociar con extorsionadores.

Reportar el material en las plataformas digitales.

Acudir ante las autoridades correspondientes.