El luchador mexicano rompió el silencio tras la trágica muerte del réferi, el Búho

A una semana de haber sido parte de una función en la que el réferi conocido como 'El Búho' perdiera la vida, El Hijo de Fishman ha otorgado una conferencia de prensa para explicar lo que sucedió a todos los medios, a quienes ha criticado por no darle cobertura a la lucha libre, excepto cuando hay tragedias de esta índole.

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El enmascarado, dejó su situación actual y nuevamente pidió disculpas; sin embargo, también aprovechó para pedirle a los medios de comunicación hacer una mejor cobertura del deporte que él ama y no solamente "esperar a que sucedan las tragedias".

La presencia del amarillismo

En la conferencia de prensa ofrecida a los medios la tarde de este miércoles 14 de octubre, en la que también participaron Edgar Sandoval, CEO de El Patrón Espectáculos y su representante legal de Magallán y Asociados, Hijo de Fishman fue bastante directo con los medios que cubrieron su noticia:

"Por qué a muchos medios de comunicación les importan más las controversias, los escándalos. Lamentablemente nuestro deporte, es uno de los más peligrosos, muchos dicen que es puro show, pero cuando pasan estas cosas ya todos son expertos, todos te juzgan".

Hijo de Fishman en conferencia de prensa tras la muerte de 'El búho' | MAURICIO DÍAZ

El miembro del Pancracio nacional, también cuestionó a la promotora que lo contrató para dicha función, pues recordó que en el evento, no se contaba con el servicio médico correspondiente para haber atendido al referee que perdió la vida, y no solo a él, pues Hijo de Fishman también optó por hablar al respecto de muchos de sus compañeros que luchan con condiciones precarias.

Las afectaciones contra su persona

Tanto como El Hijo de Fishman como su abogado, hicieron referencia a la serie de comentarios y señalamientos que ha recibido el luchador desde el día en que sucedió la tragedia, argumentando que no tiene problema con lidiar con ellos, pues ha tratado de dar la cara; sin embargo, se tocó un tema delicado más del cuál ya se están tomando cartas en el asunto.

Hijo de Fishman en conferencia de prensa junto con su promotora| MAURICIO DÍAZ

El abogado, miembro de Magallán y Asociados, recordó la fotografía que circuló en redes sociales con la cara de su representado, de quien mostraron su cara cuando fue detenido, así que ahora han procedido en contra de esas autoridades por afectar su identidad como persona y como luchador.