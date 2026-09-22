Hoy No Circula martes 22 de septiembre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Este martes 22 de septiembre, el Hoy No Circula aplicará para vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 / Gemini

Este martes 22 de septiembre algunos vehículos tendrán restringida la circulación durante 17 horas; revisa qué automóviles descansan y cuáles están exentos del programa

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este martes 22 de septiembre de 2026, será importante revisar el calendario del Hoy No Circula, ya que algunos vehículos tendrán prohibido circular en la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

La restricción aplicará para los automóviles con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y hologramas 1 y 2. El horario establecido será de 5:00 a 22:00 horas.

El programa busca regular el flujo vehicular y reducir las emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los automóviles con holograma 1 y 2 deberán descansar este martes 22 de septiembre / Pixabay

¿Qué autos no circulan este martes?

De acuerdo con el calendario del programa, deberán permanecer sin circular durante el horario establecido:

Vehículos con engomado rosa.

Automóviles con terminación de placa 7 y 8.

Vehículos con holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y municipios del Estado de México / Pixabay

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Existen automóviles que no están sujetos a esta restricción. Para este martes, la lista contempla:

Autos particulares con engomados que no sean Rosa y terminaciones de placas que no sean 7 o 8.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días, y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

En cuanto a los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países, generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir con el Hoy No Circula en CDMX y Edomex, excepto cuando su propietario reside de forma permanente en la zona metropolitana.

Motocicletas y vehículos eléctricos se encuentran entre los automotores exentos del Hoy No Circula / Gemini

¿Hay contingencia ambiental este martes?

Hasta el reporte más reciente citado en la nota, no se encuentra activa ninguna fase de contingencia ambiental, de acuerdo con el reporte del SIMAT. La calidad del aire se mantenía en niveles aceptables al momento del corte de consulta realizado el lunes.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar la restricción puede generar una multa por vehículos contaminantes de $2,346.20 pesos.

En caso de necesitar consultar información sobre el pago y los lineamientos correspondientes, se puede recurrir al portal de la Secretaría de Finanzas.

¿Cómo pagar una multa del Hoy No Circula?

Si la infracción ocurrió en CDMX, puede consultarse a través de los canales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. El Gobierno capitalino cuenta con opciones de pago en línea, la aplicación Tesorería CDMX, kioscos, Administraciones Tributarias y establecimientos autorizados.

Para consultar una infracción relacionada con vehículos contaminantes, es necesario ingresar el folio de la boleta, las placas del vehículo y el año en que fue levantada la infracción en el portal de Finanzas de la CDMX.

Si la infracción corresponde al Edomex, la Secretaría de Seguridad del Estado de México indica que primero se debe consultar en el Portal Ciudadano, posteriormente generar la línea de captura y finalmente realizar el pago en los establecimientos autorizados o dentro del propio portal.