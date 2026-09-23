Conoce en que momento debes renovar tu credencial INAPAM. / RS

Las credenciales INAPAM de diferentes diseños continúan vigentes; sin embargo, hay situaciones en las que los adultos mayores pueden solicitar una reposición

Durante 2026, las personas adultas mayores que cuentan con una credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no tienen que renovarla de manera periódica, ya que el documento no cuenta con una fecha de vencimiento.

El propio INAPAM ha aclarado que las credenciales emitidas con diferentes diseños en años anteriores continúan siendo vigentes y pueden utilizarse en los establecimientos y servicios que tienen convenio con el instituto.

Por ello, tener una tarjeta antigua no significa, por sí mismo, que sea necesario tramitar una nueva en 2026.

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito para las personas de 60 años o más. / INAPAM

¿En qué casos se debe reponer la credencial INAPAM?

Aunque la credencial no caduca, existen situaciones en las que sí es necesario solicitar una reposición. Entre ellas se encuentran: Extravío o robo: si la persona adulta mayor perdió su credencial o le fue robada, puede solicitar una nueva.

Daño del plástico: cuando la tarjeta presenta deterioro que impide leer correctamente la información.

Actualización o corrección de datos: si alguno de los datos personales registrados necesita modificarse o corregirse, se puede solicitar una nueva credencial. El Gobierno de México contempla dentro del trámite de expedición la renovación y reposición de la credencial INAPAM, de acuerdo con el caso de cada persona.

Una credencial INAPAM en buen estado puede seguir utilizándose aunque haya sido expedida hace varios años. / RS

¿Quiénes pueden tener la tarjeta INAPAM?

La credencial está dirigida a personas de 60 años o más. El trámite es gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos correspondientes.

Para la expedición, el trámite oficial contempla documentos para acreditar identidad, edad y domicilio, además de fotografías tamaño infantil, de acuerdo con los requisitos establecidos por el INAPAM.

La Secretaría de Bienestar también ha señalado que las credenciales anteriores siguen siendo válidas y que, en caso de extravío, puede solicitarse una reposición utilizando el mismo registro.