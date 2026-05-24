¡Increíble reencuentro! Canelo Álvarez y Gennady Golovkin coinciden en “Glory in Giza” en Egipto

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin sorprendieron al mundo del boxeo tras reencontrarse durante la velada “Glory in Giza” celebrada en Egipto, evento que reunió a varias figuras internacionales frente a las emblemáticas Pirámides de Giza.

La imagen entre ambos rápidamente se volvió viral, ya que se trata de dos de los rivales más importantes en la carrera de Canelo y protagonistas de una de las trilogías más recordadas del boxeo moderno. En las fotografías compartidas desde el evento, el mexicano aparece abrazando a Golovkin mientras ambos convivían durante la función.

Canelo y Golovkin volvieron a coincidir cuatro años después

El reencuentro se dio cuatro años después de la tercera y última pelea entre ambos, combate disputado en 2022 y que cerró una histórica rivalidad arriba del ring.

La presencia de ambos excampeones llamó la atención de los aficionados debido a la intensidad que marcaron sus enfrentamientos anteriores, especialmente las primeras dos peleas, que generaron debate durante años entre fanáticos y especialistas del boxeo.

Canelo VS Bivol

Canelo y Mbilli tuvieron su primer cara a cara

Pero no fue todo para el excampeón mexicano, ya que sostuvo su primer frente a frente con Mbilli en las Pirámides de Giza, rival al que enfrentará el próximo 12 de septiembre en Riad con el cinturón supermediano del CMB en juego.

Durante el careo, ambos mantuvieron la mirada fija en todo momento frente a las Pirámides de Egipto, mostrando la tensión que ya comienza a crecer rumbo al combate.

Canelo regresará al ring tras un largo descanso y después de haberse sometido a una cirugía de codo, luego de perder su condición de campeón indiscutido ante Terence Crawford en 2025 y de haber rechazado la pelea con Jake Paul.