El presidente de la FIFA fue uno de los personajes elegidos para protagonizar la tradicional celebración de la Noche de las Hogueras en Reino Unido

Gianni Infantino se convirtió en uno de los protagonistas de una de las festividades más importantes del Reino Unido, aunque no precisamente por un reconocimiento. Durante la tradicional Noche de las Hogueras, los ingleses prendieron fuego a una enorme figura del presidente de la FIFA, quien apareció representado con la camiseta de la Selección Argentina.

¿Qué pasó en la hoguera de Lewis?

La escena tuvo lugar en La Hoguera de Lewes, considerada la celebración de Bonfire Night más grande del país y una de las más importantes del mundo. Entre las figuras seleccionadas para terminar en las llamas apareció el dirigente suizo, cuya imagen fue recibida con abucheos por parte de los asistentes, al igual que la indumentaria de la Albiceleste.

La elección de Infantino no fue casualidad. El máximo responsable del futbol mundial ha sido objeto de cuestionamientos por su gestión al frente del organismo, particularmente por el proyecto denominado 'FIFA Forward Enterprise', una iniciativa que generó diferencias con la UEFA y abrió un nuevo frente de tensión entre ambas instituciones.

CAPTURA DE PANTALLA

La propuesta del dirigente contemplaba privatizar parte de los torneos mundiales, situación que provocó el rechazo de la asociación europea. Incluso, la UEFA llegó a amenazar con boicotear las competiciones organizadas por la FIFA ante las diferencias sobre el futuro del proyecto.

A estos cuestionamientos se sumó la presencia de la camiseta argentina en la figura incendiada. La rivalidad entre Inglaterra y Argentina tiene una larga historia futbolística, que volvió a cobrar protagonismo en el último Mundial, cuando la Albiceleste dejó fuera a los ingleses en las Semifinales.

La Noche de las Hogueras, también conocida como Bonfire Night, se celebra cada 5 de noviembre y recuerda el fracaso de la Conspiración de la Pólvora de 1605. En aquella fecha, un grupo de católicos intentó asesinar al rey Jacobo I mediante una explosión en el Palacio de Westminster, con el objetivo de restaurar el catolicismo en el trono inglés.

Como parte de esta tradición, distintas localidades organizan hogueras y desfiles en los que se queman figuras de personajes públicos que destacaron durante el año, ya sea por su influencia o por las controversias que protagonizaron. En esta ocasión, Infantino terminó convertido en uno de los blancos de las críticas.

¿Cuándo son las elecciones de FIFA para la presidencia?

La aparición del presidente del organismo en esta celebración ocurre a pocos meses de una nueva elección para definir quién encabezará el futbol mundial. El proceso electoral está programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

El país africano, que también formará parte de la organización de la próxima Copa del Mundo, será la sede del Congreso de la FIFA en el que se elegirá al dirigente que estará al frente de la institución hasta mediados de 2031.