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Futbol

Inter es campeón de la Copa Italia y firma un doblete histórico tras vencer a Lazio en Roma

Inter es campeón de la Copa Italia 2026 I AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 15:30 - 13 mayo 2026
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La noche en el Olímpico de Roma terminó teñida de nerazzurro

Inter de Milán confirmó su dominio absoluto sobre el futbol italiano y levantó la Copa Italia tras derrotar 2-0 a la Lazio en una final que controló prácticamente de principio a fin. El equipo de Cristia Chivu selló así un nuevo doblete doméstico después de haber conquistado también la Serie A, consolidando una temporada que ya queda marcada entre las más exitosas de su historia reciente.

El partido comenzó con intensidad y mucha tensión desde los primeros minutos. Inter mostró rápidamente la agresividad que lo caracterizó durante toda la campaña, aunque también sufrió las primeras amonestaciones del encuentro. Yann Bisseck vio la tarjeta amarilla apenas al minuto seis y poco después Alessandro Bastoni también fue advertido por el árbitro tras una entrada fuerte sobre un jugador laziale.

La presión interista encontró recompensa muy temprano. Al minuto 14, un tiro de esquina sembró el caos en el área de la Lazio y Adam Marusic, en su intento por despejar el balón, terminó enviándolo al fondo de su propia portería. El autogol golpeó anímicamente al conjunto romano, que desde entonces pasó largos tramos refugiado cerca de su arco sin encontrar claridad para salir jugando.

Marcus Thuram celebra con el Inter de Milan I AP

Lautaro Martínez liquidó la final para el Inter

Con la ventaja en el marcador, Inter manejó los tiempos y castigó cada espacio que dejó la Lazio. Federico Dimarco y Denzel Dumfries fueron constantes por las bandas, generando peligro una y otra vez. Precisamente de una jugada por derecha nació el segundo tanto. Dumfries mandó un centro venenoso al área, el portero apenas alcanzó a desviar y Lautaro Martínez apareció completamente solo para empujar el balón y marcar el 2-0 al minuto 35.

La Lazio intentó reaccionar en la segunda mitad con modificaciones ofensivas y algunos intentos aislados, pero nunca logró comprometer seriamente a la defensa nerazzurra. Tijjani Noslin tuvo una de las ocasiones más claras con un disparo dentro del área que se marchó apenas desviado, mientras que Barella respondió después con un remate lejano que también se fue por encima del travesaño. Inter incluso estuvo cerca del tercero con un disparo de Luis Henrique al minuto 70.

Lautaro Martínez celebra con el Inter de Milan en 2026 I AP

Los minutos finales estuvieron marcados por la frustración laziale y el control absoluto del Inter. Pedro, Barella y Dimarco fueron amonestados tras un conato de bronca, reflejo de la tensión acumulada en una final que ya parecía definida. Cuando llegó el silbatazo final, los jugadores del Inter explotaron de alegría frente a una afición que celebró otro capítulo dorado en la era de Simone Inzaghi. La Copa Italia volvió a Milán y el doblete confirmó al Inter como el gran dominador del futbol italiano esta temporada.

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