iPhone Duo de Apple se agota en minutos: estos son sus precios en México

Su versión de 2 TB alcanza los 77 mil 999 pesos, uno de los más caros de la marca / Especial

El nuevo teléfono registró una fuerte demanda durante sus pedidos anticipados

Apple comenzó una nueva etapa en el mercado de los teléfonos inteligentes con el lanzamiento de su primer dispositivo plegable, el iPhone Duo, cuyos pedidos anticipados se agotaron poco después de abrirse. El interés inicial también provocó que las estimaciones de entrega se extendieran, mientras que en México el equipo destaca por su precio, que llega hasta los 77 mil 999 pesos.

De acuerdo con los reportes sobre el lanzamiento, las acciones de Apple subieron 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado del viernes, luego de que se reportara que el dispositivo dejó de estar disponible poco después del inicio de la preventa.

Los pedidos anticipados comenzaron a las 7:00 de la mañana del 16 de octubre. Inicialmente, las fechas estimadas de envío se trasladaron a noviembre y posteriormente se extendieron hasta el 25 de enero, de acuerdo con la información disponible.

Apple comenzó una nueva etapa en el mercado de los teléfonos inteligentes / Especial

Aunque el rápido agotamiento apunta a un fuerte interés por el nuevo modelo, Apple no ha informado cuántas unidades puso a disposición durante la primera etapa de pedidos. Por ello, todavía no es posible determinar si la situación responde a una demanda extraordinaria, a una oferta limitada o a una combinación de ambos factores.

¿Cuánto cuesta el iPhone plegable de Apple en México?

El iPhone Duo ya tiene precios publicados para el mercado mexicano y contará con cuatro versiones, cuyos costos cambian según la capacidad de almacenamiento.

La versión más accesible comienza en 47 mil 999 pesos, mientras que el modelo de 2 TB alcanza los 77 mil 999 pesos, lo que lo coloca entre los dispositivos más costosos de Apple en el país.

Estos son los precios de contado anunciados para cada versión: iPhone Duo de 256 GB: 47 mil 999 pesos.

iPhone Duo de 512 GB: 52 mil 999 pesos.

iPhone Duo de 1 TB: 62 mil 999 pesos.

iPhone Duo de 2 TB: 77 mil 999 pesos.

El costo del iPhone Duo va desde los 47 mil 999 hasta los 77 mil 999 pesos / Especial

La compañía también contempla distintas opciones de financiamiento, aunque las condiciones pueden variar según el esquema de compra elegido. En comparación, el iPhone 18 de 2 TB tiene un precio de 59 mil 999 pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max se comercializa en 61 mil 999 pesos, de acuerdo con los precios incluidos en la información de lanzamiento.

¿Cuándo sale a la venta el iPhone Duo en México?

Según la información publicada en la tienda de Apple, la preventa del iPhone Duo comenzó este viernes 16 de octubre a las 6:00 de la mañana, mientras que la distribución del dispositivo está prevista a partir del 23 de octubre.

Sin embargo, las estimaciones de entrega pueden variar de acuerdo con la disponibilidad y el volumen de pedidos recibidos.

El retraso registrado en otros mercados, donde las fechas de envío se extendieron hasta enero, será uno de los factores que los analistas observarán para determinar si el interés inicial se mantiene durante las siguientes semanas.

La preventa del iPhone Duo comenzó este viernes 16 de octubre a las 6:00 de la mañana / Especial

¿Cómo compite el iPhone Duo contra Samsung?

La llegada del primer iPhone plegable representa una apuesta importante para Apple, que busca competir en un segmento en el que Samsung tiene varios años de experiencia.

Uno de los modelos que rivaliza en este mercado es el Galaxy Z Fold 8, un dispositivo con formato de libro que, según los precios proporcionados, se vende en el sitio oficial de Samsung por 48 mil 499 pesos en su versión de 512 GB.

Por su parte, el Galaxy Z Fold Ultra, que tiene un diseño más alargado y ofrece una pantalla desplegada similar a la de una minitableta, aparece con un precio de referencia de 48 mil 499 pesos. En tiendas como Costco se reporta una oferta de 44 mil 999 pesos.