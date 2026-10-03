Iron Maiden en México 2026: Ni la lluvia hizo que los fans corrieran por sus vidas

Una intensa lluvia cayó durante el concierto, pero lejos de vaciar el recinto terminó convirtiéndose en parte del espectáculo/ Cortesía OCESA - Liliana Estrada

La legendaria banda británica regresó con su ‘Run For Your Lives World Tour’ y ofreció un recorrido por cinco décadas de heavy metal

Como buenos ingleses, Iron Maiden fue puntual. Marcadas las nueve de la noche, tal como estaba detallado en los boletos, la banda británica apareció en el escenario del Estadio GNP Seguros para comenzar uno de esos rituales de heavy metal que sus seguidores mexicanos conocen perfectamente. Cerca de 65 mil personas recibieron a Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía con gritos, saltos y puños en alto mientras comenzaban los primeros acordes de ‘Murders in the Rue Morgue’.

La noche del 2 de octubre de 2026 formó parte del Run For Your Lives World Tour, gira con la que Iron Maiden celebra cinco décadas de trayectoria y que concentra su repertorio en canciones de sus primeros nueve discos de estudio. Fuimos testigos que el concepto también llegó acompañado de una producción visual renovada, con enormes pantallas y diferentes escenarios digitales que sustituyeron parte de los elementos inflables y escenográficos que durante años han acompañado a la Doncella de Hierro.

Cerca de 65 mil personas recibieron a Bruce Dickinson, Steve Harris y compañía / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

Iron Maiden comenzó puntual su ritual en el Estadio GNP

Desde el primer tema quedó claro que la banda no había venido a México para ofrecer un concierto discreto. Después de ‘Murders in the Rue Morgue’ llegaron ‘Wrathchild’, ‘Killers’ y ‘Phantom of the Opera’, mientras Dickinson recorría el escenario de un lado para otro y la multitud respondía a cada movimiento como si se tratara de una ceremonia preparada durante meses.

Las guitarras de Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers, acompañadas por el bajo de Steve Harris y la voz de Bruce Dickinson, fueron construyendo una noche de nostalgia para los seguidores veteranos y de descubrimiento para las generaciones que quizá nunca habían tenido oportunidad de escuchar en vivo algunas de estas canciones.

Uno de los primeros grandes estallidos llegó con ‘The Number of the Beast’, clásico absoluto dentro de la discografía del grupo y una de las canciones más coreadas del concierto. El repertorio continuó después con ‘Infinite Dreams’, ‘Powerslave’ y ‘2 Minutes to Midnight’, manteniendo prácticamente sin descanso el ritmo del espectáculo.

El ritual musical y lleno de oscuridad fue un repaso por cinco décadas de heavy metal / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

La tormenta llegó justo con ‘Rime of the Ancient Mariner’

Pero hubo un momento que difícilmente podía haberse planeado. Cuando comenzaron los acordes de ‘Rime of the Ancient Mariner’, las pantallas gigantes mostraron una historia ambientada en alta mar, con embarcaciones, oscuridad y una tormenta que acompañaba visualmente una de las composiciones más épicas de Iron Maiden.

Entonces, casi como si alguien hubiera coordinado el clima con la producción, las primeras gotas comenzaron a caer sobre el Estadio GNP Seguros. La escena parecía sacada de una película en 4D: mientras en las pantallas se veía un océano azotado por el mal tiempo, sobre las cabezas del público comenzaba una lluvia real que poco a poco aumentó de intensidad.

Por unos minutos, espectáculo y naturaleza parecieron convertirse en una misma cosa.

Ni la lluvia pudo detener la magia que se vivió en el Estadio GNP Seguros / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

Ni la lluvia hizo que el público corriera por su vida

El nombre de la gira es Run For Your Lives, y haciendo alusión al nombre, nadie de los presentes salió corriendo.

La lluvia comenzó a caer con mayor fuerza sobre los miles de asistentes y, lejos de buscar refugio o abandonar sus lugares, el público se quedó frente al escenario, completamente entregado a la presentación.

Cabelleras empapadas comenzaron a moverse de arriba hacia abajo, las playeras negras terminaron mojadas y los celulares tuvieron que protegerse como fuera posible, pero la energía dentro del estadio aumentó.

La tormenta terminó funcionando como combustible para una noche que ya era intensa. Iron Maiden tampoco detuvo su presentación y siguió adelante con el repertorio mientras la lluvia acompañaba el heavy metal.

La noche del 2 de octubre de 2026 formó parte del Run For Your Lives World Tour / Cortesía OCESA - Liliana Estrada

‘Run to the Hills’ y ‘The Trooper’ hacen explotar el GNP

Después de Rime of the Ancient Mariner, el grupo continuó con algunos de los temas más reconocidos de su catálogo.

‘Run to the Hills’ volvió a convertir las gradas y la pista en un gigantesco coro, mientras que ‘Seventh Son of a Seventh Son’ dio paso posteriormente a ‘The Trooper’, una canción que sigue siendo uno de los momentos imprescindibles dentro de cualquier concierto de Iron Maiden.

La producción visual mantuvo una presencia fundamental durante todo el espectáculo. Cada canción tenía una identidad propia y las imágenes ayudaban a construir mundos diferentes conforme avanzaba el repertorio, reforzando esa mezcla entre concierto, teatro y espectáculo visual que ha caracterizado al grupo durante décadas.

El bloque principal terminó con ‘Hallowed Be Thy Name’ y ‘Iron Maiden’, canción que nuevamente sirvió para hacer aparecer al universo visual de Eddie, la histórica mascota de la banda, antes de una aparente despedida.

Iron Maiden regresó para tres últimos clásicos

Pero todavía faltaba el cierre. Después de unos minutos de oscuridad, la voz de Winston Churchill comenzó a escucharse en el estadio, preludio habitual de ‘Aces High’. Iron Maiden regresó entonces para los últimos tres temas de la noche.

La intensidad volvió a subir con ese clásico inspirado en los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial, antes de llegar a uno de los momentos más esperados: ‘Fear of the Dark’. A esas alturas, la lluvia ya formaba parte de la experiencia y miles de personas acompañaron la melodía inicial con sus voces antes de que las guitarras tomaran nuevamente el control.

El cierre definitivo quedó en manos de ‘Wasted Years’, canción con la que la agrupación puso punto final a una noche de 17 temas que repasó varias de las etapas más emblemáticas de sus primeros años.

Iron Maiden regresó a México con una celebración de sus primeros 50 años y la Ciudad de México respondió como suele hacerlo con la Doncella de Hierro: gritando, saltando, levantando los cuernos y moviendo la melena, aunque esta vez completamente empapada.