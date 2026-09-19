J Balvin destacó la fortaleza y la forma de amar de Valentina Ferrer en su mensaje de cumpleaños. / RS

El cantante colombiano felicitó públicamente a su expareja por su cumpleaños y destacó su papel como madre de su hijo Río

J Balvin volvió a referirse públicamente a Valentina Ferrer, apenas unos días después de que la modelo argentina confirmara que ambos decidieron terminar su relación. El cantante aprovechó el cumpleaños número 33 de Ferrer, celebrado este sábado 19 de septiembre, para dedicarle un mensaje en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, el intérprete de “Mi Gente” compartió fotografías de quien fue su pareja durante varios años y le dedicó palabras de reconocimiento, especialmente por su papel como madre de Río, el hijo de ambos.

El cantante colombiano felicitó públicamente a su expareja, Valentina Ferrer, por sus 33 años. / RS

¿Qué le dijo J Balvin a Valentina Ferrer por su cumpleaños?

En su publicación, J Balvin escribió: “Hoy celebro tu vida, Vale”, y destacó distintas cualidades de la modelo argentina.

El cantante señaló que celebraba “la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría” y el corazón de Ferrer.

También hizo referencia a la maternidad de su expareja y expresó su admiración por verla desempeñar ese papel con Río.

Balvin cerró su mensaje con buenos deseos para Ferrer y escribió: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron su separación

El mensaje llega tres días después de que Valentina Ferrer hiciera pública la separación. El pasado 16 de septiembre, la modelo informó mediante sus historias de Instagram que ella y J Balvin habían decidido tomar caminos separados.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer.

La modelo agregó que se trató de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia” y aseguró que su prioridad continuaría siendo acompañar a Río con todo su amor.

Ferrer no reveló la razón de la ruptura y pidió comprensión y respeto durante el proceso que ambos están atravesando.